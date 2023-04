Loreen, la icónica ganadora de Eurovisión 2012, pillada usando 'autotune' en Madrid

Este fin de semana, Eurovisión ha dado su pistoletazo de salida en Madrid. La fiesta organizada por el equipo de eurovision-spain.com, la web más influyente y completa sobre el festival en español, ha reunido a muchos de los participantes del certamen de este año, entre las que no faltó un rostro muy conocido del certamen: Loreen. Aunque será en mayo cuando se celebre, lo que se vivió en la sala La Riviera de Madrid el pasado fin de semana fue un auténtico acontecimiento único.

Cientos de fans de todas partes del mundo, decenas de artistas, muchísimos periodistas acreditados y un buen ambiente increíble hicieron de la PrePartyEs una gran fiesta. Los cantantes que este año participarán en el festival lucieron sus mejores galas y lo dieron todo ante un público más que entregado que vibró como nunca con las actuaciones de los representantes de Finlandia, Australia y Reino Unido, entre otros.

Blanca Paloma enamoró con su 'EAEA'

Como no podía ser de otro modo, la actuación más celebrada fue la de Blanca Paloma, la anfitriona de la fiesta, que recibió a todos sus compañeros en nuestro país y que nos regaló un espectáculo digno de alzarse con la victoria en Liverpool.

La otra gran estrella de la noche fue Loreen, la mítica ganadora de Eurovisión que conquistó el mundo entero con su tema Euphoria. La artista sueca se subió al escenario madrileño para regalar a los presentes dos actuaciones impecables. Interpretó la canción con la que triunfó en el Festival en el año 2012 y también Tattoo, su nuevo tema, con el que es la gran favorita para ganar el festival también este año.

Los asistentes al concierto disfrutaron como nunca de una de las grandes divas de Eurovisión de todos los tiempos, pero los que pudieron ver la retransmisión del evento desde sus casas a través de YouTube y de RTVE.es se percataron de que cuando Loreen terminó de cantar se habían dejado encendido el autotune.

El uso de esta herramienta que se utiliza para afinar digitalmente la voz de los artistas o como recurso estilístico es bastante polémico y, en las redes sociales, algunos no han dudado en criticar a la cantante. Otros, por el contrario, la defienden ya que consideran que no tiene nada que demostrar y recuerdan que en Eurovisión el uso del autotune no está permitido.

Ese video esta en el canal de Eurovision Spain, el canal de la preparty, no está manipulado, pero a ver si os dais cuenta que loreen no canta especialmente bien en directo, en Gáldar también uso autotune para todas las canciones, si necesita ayuda de autotune me parece genial, https://t.co/DCE22GMoXr — Daaniel PICHÓN🏹🕊️ (@daanielmrt) April 10, 2023

Loreen canta increíblemente bien. Ha subido clips sin música ni nada, cantando y su voz es jodidamente hipnótica. No entiendo lo del autotune, pero esto está sirviendo para atacarla como artista y no tiene ni pies ni cabeza. https://t.co/7ESyogBk00 — Sr. Festivalero 💃🪩 (@12pointsSpain) April 10, 2023