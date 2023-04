Cristinini confiesa que ha sido 'traicionada' por una de sus amigas 'streamers': "El mundo de Twitch es muy falso"

Un nuevo drama se está cociendo en Twitch. En este caso la protagonista es Cristinini. La streamer ha sorprendido al confesar directamente que ha sido 'traicionada' por una compañera de profesión que consideraba "amiga".

Hace unos días, durante su descanso de directos, tuiteó una indirecta que revolucionó a sus seguidores y provocó la llegada de numerosas teorías intentando averiguar de quién estaba hablando.

"Yo tratando de amiga y defendiendo a quien luego me pone a parir por la espalda", se quejó en su perfil: "El día que se caigan las caretas...". Unas frases que, citando a Shakira, comentó que contextualizaría en directo: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Para quienes pedís contexto:



Cuando vuelva de los días de descanso, os lo doy en stream.



Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan 💲✨ — Cristinini ൠ (@IamCristinini) April 9, 2023

Por eso, este pasado lunes ha dado más detalles, sin señalar, de momento, nombres. "Me he enterado de cosas", ha explicado: "Hay gente que me aprecia que me lo ha contado y esta persona pensaba que no me iba a enterar nunca".

Según ha explicado, tuvo una pelea con una amiga y esta ha comenzado a inventarse cosas sobre Cristinini. "Puedo entender que cuando hay un conflicto cada una cuenta su versión de los hechos, pero me parece de mala persona inventarse algo porque se aburre".

"Hay una persona que se dedica a inventarse cosas bastante heavys", ha vuelto a comentar: "Por suerte no solo me he dado cuenta yo porque no solo me lo ha hecho a mí. Cada uno sabrá lo que hace y lo que va haciendo porque las mentiras tienen las patas muy cortas".

Ha confesado que se ha sentido dolida, pero no sorprendida, porque cada vez se está revelando más que "Twitch es un mundo muy falso". Unas declaraciones que siempre se repiten cuando hay pelea entre creadores de contenido.

La lista de streamers amigas de Cristinini no es tan amplia, por lo que muchos han señalado a Aroyitt como posible 'traidora', ya que no se siguen en Instagram. Sin embargo, esta lo ha negado en un comentario, achacando las acusaciones a los "acosadores de siempre".