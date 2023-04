Denuncian por escarnio a Toni Soler, Jair Domínguez y Judit Martín por la parodia de la Virgen del Rocío en TV3

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado este martes una denuncia ante un juzgado de Barcelona por la representación “vejatoria” contra la Virgen del Roció que se emitió en TV3 durante Semana Santa.

Las acciones legales emprendidas van dirigidas a los dos presentadores del programa ‘Està passant’, Toni Soler y Jair Dominguez, y contra la actriz que representó a la Virgen, Judit Martín. La asociación de abogados cristianos comunica que consideran que los tres podrían haber cometido un delito de escarnio.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos ha declarado que espera que se cumpla el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal, además de que “las personas que vejaron de semejante manera los sentimientos católicos durante la Semana Santa sean condenadas”.

En el sketch denunciado aparecía una actriz caracterizada como la Virgen del Rocío e imitando el acento andaluz acompañada de un muñeco simulando al niño Jesús. Junto a ella se encontraban los presentadores del programa y los tres comentaban en tono jocoso la vida sexual de la Virgen.

Durante la parodia, Judit Martín, actuando como la figura cristiana, llegó a decir: "¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda! Porque mientras que me quito el vestido ya se me han quitado las ganas", "¿y tú? Tú que estás más madurito, pero yo no hago ascos a nada ¿eh?" o "Estoy más caliente que el palo de un churrero".