Renta 2022-2023: ¿es mejor hacer la declaración conjunta o individual?

Este 11 de abril se abre el plazo para presentar la Declaración de la Renta vía online. Desde hoy y hasta el 30 de junio los contribuyentes comienzan a preparar sus borradores e informarse de fechas y procedimientos.

Aunque aún queda tiempo para que se abra el plazo de presentación por teléfono y presencial, es un periodo de dudas entre los contribuyentes, especialmente sobre las deducciones y aquellas opciones que les permitan ahorrar. Una de las más frecuentes entre las parejas o las familias es si presentar la declaración individual o conjunta. ¿En qué beneficia cada tipo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Con qué se ahorra más?

Requisitos para presentar la declaración conjunta

Aunque en términos generales se debe hacer la Declaración de la Renta de forma individual, La Agencia Tributaria contempla la Declaración conjunta para aquellas personas que integran una unidad familiar. Por ello para poder tributar conjuntamente es necesario acreditar esta condición. Se considera a estos efectos una unidad familiar:

Un matrimonio y sus hijos menores si los hubiera o mayores de edad sujetos patria potestad prorrogada (por incapacitación judicial).

​Si no hay matrimonio o ha habido un divorcio: la unidad familiar constará del padre o madre y los hijos menores de edad que convivan con ellos.

En qué casos interesa realizar la declaración conjunta

La Declaración conjunta abarca a todos los miembros de la unidad familiar que tributen por este impuesto. Según la consultoría Aselec, como norma general presentar la Declaración de la Renta conjuntamente puede beneficiar a matrimonios en los que una de las partes no perciba ingresos o sean muy bajos, no superando el importe de los 3.400 euros. También es interesante tributar conjuntamente en el caso de las familias monoparentales en las que los hijos no perciban rentas.

La Declaración conjunta incluye beneficios como una reducción de la base imponible de 3.400 euros anuales por tributación conjunta, o una cuantía de “mínimo por contribuyente” de 5.550 euros anuales. En el caso de las familias monoparentales, se establece una reducción de de 2.150 euros anuales.

En qué casos interesa realizar la declaración individual

Es recomendable presentar la Declaración individual si ambos cónyuges obtienen rendimientos de trabajo en la mayoría de los casos, ya que no podrían acogerse a las reducciones de la tributación conjunta. Además, la Declaración conjunta obliga a todos los miembros de la unidad familiar a tributar de esta manera, ya que si uno de ellos lo hace individualmente, el resto deberá hacerlo de la misma forma.