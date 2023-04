Cuando Jorge Javier Vázquez estuvo a punto de dejar la tele: crisis con Vasile y una gran cantidad de dinero a la que renunciar

Después de los rumores que hablan del futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediaset, él mismo quiso hablar en Lecturas de una de sus etapas más difíciles en el grupo de comunicación.

En ella habla de una crisis pasada con Paolo Vasile, anterior Consejero Delegado del grupo. "A raíz de la frase de 'rojos y maricones' me dejó de hablar dos meses", cuenta en presentador de Sálvame. "Estábamos en pandemia, él estaba viviendo en Roma y acostumbraba a enviarnos, a los que conseguíamos muy buenas audiencias, un mensaje. Tenía una relación muy fluida con él y cesó. Lo pasé muy mal", detalla.

Fue entonces cuando echó un órdago y dijo que se iba. "Estaba dispuesto a renunciar a cinco años con mi sueldo garantizado. Era mucho dinero", comenta.

"No entiendo tu silencio. Creo que llegado este momento es mejor que me vaya de esta empresa, así que, Paolo, aunque haya acabado de firmar mi contrato de renovación, me quiero ir, no quiero trabajar en una empresa en la que se me castiga de esta manera, porque si estás enfadado conmigo lo que tienes que hacer es llamarme y echarme la bronca, pero no dejar de hablarme", detalla Vázquez que le dijo al ya exdirectivo.

Pero este reaccionó y le contestó, tras lo cual acabaron haciendo las paces. "Le pedí que no volviera a castigarme con su silencio. Pero lo volvió a hacer". Y es que el catalán, ante los rumores de su despido de hace unos meses, echó de menos que en la cuenta de Mediaset no se publicara un tuit desmintiéndolo.

Y, aunque tenía planificado irse de Mediaset con la marcha de Vasile, asegura que ahora está "muy bien trabajando", así que falta por saber, seguramente sea en Sálvame, si se confirma que el grupo ha rescindido su contrato.