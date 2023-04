La filtración del Pentágono pone en alerta a los aliados de EEUU y Kiev teme que afecte a su esperada contraofensiva de primavera

"Cualquier servicio de inteligencia del mundo tiene infiltrados en centros de dirección del adversario y contactos que le cuentan cosas". Esta afirmación, realizada a este medio hace un año por Jorge Dezcallar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ha cobrado más relevancia que nunca esta semana. Una filtración de documentos del Pentágono ha revelado información confidencial sobre los planes en torno a la guerra de Ucrania de muchos actores involucrados. Las decenas de documentos confirman la frase del exjefe de la Inteligencia española; aunque podría complementarse: no solo se espía a los adversarios, también a los aliados.

La información publicada demuestra cuánto ha penetrado Estados Unidos en los servicios de inteligencia rusos y su capacidad para advertir a Ucrania sobre los planes de Moscú. Pero no es lo único que se ha podido confirmar, como recogen medios estadounidenses. Los documentos también muestran que Estados Unidos parece estar espiando a los principales militares y políticos de Ucrania, así como a otros países aliados como Egipto, Israel o Corea del Sur.

Funcionarios estadounidenses han dicho al The New York Times que los documentos ofrecen pistas sobre los métodos estadounidenses para recopilar información sobre los planes rusos. Estos mismos funcionarios aseguran que la filtración ha provocado también complicaciones en las relaciones con los países aliados por los supuestos espionajes a ellos revelados por los documentos y planteó dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para guardar sus secretos.

Documentos filtrados a final de enero

Pese a que fue la semana pasada cuando estos documentos comenzaron a correr por canales de Telegram, lo cierto es que fueron publicados en canales de Discord a final del mes de enero. La información circuló por este servicio de mensajería provocando "bromas, comentarios racistas e incluso memes" sin que llamaran la atención de forma significativa, han dicho a The Washington Post fuentes conocedoras del caso.

Tras varias semanas, un miembro de este grupo comenzó a filtrar los documentos de forma anónima en otro con un mayor número de miembros. En ellos se podía leer información sobre la guerra en Ucrania, comunicaciones interceptadas de aliados de Estados Unidos y detalles sobre planes militares rusos, entre otros temas.

Según los medios estadounidenses, hay más de un centenar de documentos que han sido difundidos. La semana pasada, una versión editada de uno de estos documentos salió a la luz a través de la aplicación de mensajería rusa Telegram. la Casa Blanca aseguró este lunes que las filtraciones contienen documentos "manipulados", poniendo en duda la autenticidad de algunos de ellos por estar editados. "Seguimos trabajando para esclarecer la validez de todos los documentos que están por ahí", ha dicho el portavoz de Seguridad Nacional de la Presidencia estadounidense, John Kirby.

Cuando la filtración se hizo pública en medios de todo el mundo los miembros del grupo de Discord procedieron a borrar la información compartida y sus propias cuentas ante el temor de represalias por parte del Gobierno estadounidense. Este lunes el Departamento de Justicia estadounidense abrió una investigación criminal por una filtración que "parecen contener material sensible y altamente clasificado".

Socios principales de EEUU entre los espiados

Washington ha pedido cautela sobre los posibles implicados en la filtración y desde la Casa Blanca ya están en contacto con los países salpicados por este caso. Uno de los Gobiernos señalados es el israelí, que vive una situación convulsa tras varias semanas de protestas contra la reforma judicial del país.

Uno de los documentos apunta a que el Mosad, el servicio de espionaje exterior de Israel, podría haber funcionado como motor de las protestas contra la reforma de Benjamín Netanyahu, algo que la oficina del primer ministro israelí consideró el domingo que "no tiene fundamento".

Otros texto muestra que Estados Unidos supuestamente espió en marzo a altos cargos surcoreanos que estaban hablando sobre la presión que Washington había ejercido sobre Seúl para que enviara armas a Ucrania, en violación de la política surcoreana que tradicionalmente se niega a suministrar armas a países en conflicto.

Algunas voces de la oposición han pedido al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, que cancele la visita que tiene previsto hacer este mes a Washington. No obstante, este mismo martes los responsables de Defensa surcoreano y estadounidense, Lee Jong-sup y Lloyd Austin, han salido al paso asegurando que los documentos han sido falseados.

Además del documento que mostraría que EE UU supuestamente accedió a algunos planes de batalla del Gobierno ucraniano, otro recoge que el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ordenó a funcionarios de su gobierno la producción de más de 40.000 cohetes para enviar a Rusia de forma secreta para "evitar problemas con Occidente". Tanto Egipto como Rusia lo han negado.

Ucrania espera que no influya en sus planes

Si hay una información que ha generado polémica es la relativa a la guerra de Ucrania. Por un lado por el supuesto espionaje a Ucrania, y por otro, por la información que llega a Rusia y podría usarla para combatir la anunciada contraofensiva ucraniana prevista para final de primavera y principio de verano. Los documentos filtrados contienen tablas de futuras entregas de armas, datos sobre las fortalezas de tropas y batallones, al igual que planes militares.

En algunos de estos documentos se aprecia también la visión del Ejecutivo de Biden sobre el Ejército ucraniano, en los cuales se afirma que se encuentra en una situación desesperada.

Desde Ucrania se tilda esta filtración de "extraña" y aseguran que todos los empleados ucranianos cercanos al presidente Zelenski trabajan de forma "absolutamente profesional", ha dicho el asesor de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mijailo Podoliak. Este portavoz ha atribuido la filtración a Rusia con el objetivo de "tratar de influir en los planes de Ucrania para una contraofensiva" en el frente. "Esto es un farol: polvo en los ojos", ha destacado en Telegram.

Con todo, la información filtrada no parece incluir planes demasiado delicados o información lo suficientemente precisa como para echar por tierra los planes de ucranianos. Además, es información de hace varios meses, por lo que no estaríamos hablando de los movimientos más inmediatos.

"No sabemos quién está detrás de esto, no sabemos cuál es el motivo o que más puede haber ahí fuera", ha dicho este lunes el portavoz de Seguridad Nacional. Mientras tanto, Washington trata de apagar los fuegos diplomáticos causados con la filtración. La Justicia busca ya a los responsables; esperando que no se produzcan más publicaciones.