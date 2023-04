Este martes 11 de abril ha comenzado la campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico de 2022. A partir de este día, los contribuyentes podrán confeccionar el borrador de su declaración a través del portal 'Renta 2022' habilitado por la Agencia Tributaria, cuyo plazo finalizará el 30 de junio. Aquellas personas que quieran tramitar la declaración por teléfono podrán hacerlo a partir del 5 de mayo, siempre con cita previa, que se abrirá el próximo 3 de mayo. Por su parte, desde el 1 de junio podrá presentarse la declaración de forma presencial en las oficinas correspondientes de la Agencia Tributaria.

Por esta razón, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a los contribuyentes la importancia de revisar el borrador antes de presentarlo, ya que se pueden cometer diversos fallos. "De igual manera, si 'Renta WEB' te indica que puedes trasladar datos fiscales a tu declaración, antes de hacerlo debes comprobar que los datos son correctos", subraya la OCU.

¿Estás obligado a declarar?

Algunos contribuyentes no tienen la obligación de hacer la declaración anual del IRPF porque no superan los límites establecidos. "En ese caso, te interesa valorar si de todas formas la presentas, porque te salga a devolver y te convenga", subraya. De esta manera también podrás verificar si tienes la obligación de hacerla o no, ya que en el programa aparecerá el aviso de 'No obligado'.

"Recuerda que, aunque no tengas que declarar, tendrás que hacerlo si quieres aplicar determinados beneficios fiscales", como por ejemplo la deducción por la adquisición de la vivienda habitual o por la aportación a un plan de pensiones, entre otras deducciones.

¿Es mejor individual o conjunta?

Resulta conveniente valorar qué opción es más rentable "incluyendo en 'Renta WEB' el número de referencia o Cl@ve PIN de tu cónyuge (y los de los hijos menores de edad que tuvieran rentas)", explica la OCU.

En este sentido, si tienes hijos menores de 25 años que conviven contigo y que no obtienen rentas que superen los 8.000 euros anuales, "puedes aplicar mínimos familiares por descendientes en la declaración de IRPF, pero no podrás si esos hijos presentan declaración de IRPF y declaran unos ingresos por todos los conceptos superiores a 1.800 euros".

Ratifica los datos personales y familiares

Si en 2022 se han modificado tus datos, te has casado, divorciado, has tenido un hijo o personas mayores a cargo, será necesario incluirlo en la declaración para poder acceder a las diferentes deducciones fiscales.

Declarar los inmuebles

Resulta esencial revisar correctamente los ingresos que declaras por los bienes inmuebles que no tengas alquilados. "El trastero y como máximo dos plazas de garaje adquiridos a la vez que la vivienda habitual no tributan", indica la organización. Por tanto, "verifica también que los rendimientos de los inmuebles declarados se imputan de forma correcta". En ocasiones, el porcentaje de titularidad en el borrador o el título de propiedad (usufructo, plena o nuda propiedad) en los datos fiscales es incorrecto. "Suele pasar en caso de herencias recientes o de divorcios".

Por otro lado, si tienes inmuebles alquilados, "no olvides declararlos". La Agencia Tributaria tiene datos de las declaraciones de los arrendatarios si solicitan deducciones para su alquiler. Además, "cruza datos de consumos de agua y electricidad y examina otro tipo de webs que se limitan a publicitar anuncios para poner en contacto a arrendadores con posibles arrendatarios".

Si durante el ejercicio de 2022 has transmitido bienes, ya sea por venta o donación, no te olvides de declararlo. "No olvides tener en cuenta los gastos de ambas operaciones y conserva los justificantes de pago por si Hacienda te exige demostrarlos".