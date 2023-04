María Patiño desvela lo que Alessandro Lequio le ha pedido realmente a Ana Obregón

Después de muchos días de silencio, Alessandro Lequio habló en El programa de Ana Rosa sobre la portada de Ana Obregón en la que presentaba a su nieta Ana Sandra, hija de su hijo Aless.

Sin embargo, no quiso entrar en detalles y sus palabras dejaron muchas dudas. Por eso, horas después, María Patiño explicó en Sálvame cuál es la posición de Alessandro y qué le ha pedido exactamente a Ana Obregón.

Ante el debate surgido de si el Conde está al tanto o no de todo el proceso, la periodista sostuvo: "Tiene conocimiento de todo". Además, aunque no sabe si entre él y su expareja hay o no buena relación, tal y como ha manifestado la actriz, sí desvela qué le ha pedido realmente Alessandro a Ana: "Él le pidió a ella que le quitara del plano".

"Él le pide: 'me quitas de en medio, no me nombres, no quiero participar'. Le habría dicho: 'estoy aquí, te apoyo, pero me quitas'", aseguraba María Patiño.

Ante las palabras del colaborador de El programa de Ana Rosa, que llegó a decir que se estaba enterando de cosas que desconocía, la periodista de Sálvame se preguntaba de qué se ha enterado, si de algo relativo al proceso o de la forma de abordarlo públicamente: "¿De qué no se entera? ¿De que hay filtraciones, de una portada o del proceso?", decía ante la audiencia.