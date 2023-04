Yaiza confesó el motivo por el que no se tatuó la inicial de Álex tras tatuarle en La isla de las tentaciones una 'Y' al joven. La tentadora se enfrentó a Marina, pareja de Álex, en una 'hoguera de solteras' ardiente.

La tentadora llegó arrasando en la hoguera. "¿Quién es Marina?", preguntó aun sabiendo quien era. "Es que me han hablado tan poco de ella", explicó con un tono burlón. La novia se reía, al igual que sus compañeras.

"El punto que tenéis es el punto y final", le dijo Marina sobre los tres puntos que Álex le tatuó a la soltera. Yaiza se mostró esperanzada en salir con el joven de La isla. "Te lo empaqueto y te lo regalo", le dijo Marina.

La novia tuvo la oportunidad de hacerle tres preguntas a Yaiza, para suplir el hecho de que no iba a ver imágenes de su novio en la hoguera. Ella decidió sacar el tema del tatuaje y saber por qué no tenía su inicial.

"Tengo unos valores y no me quiero tatuar algo con una persona. Si él considera que soy suficiente para marcarse para siempre, bien. Yo tengo personalidad para no querer hacerlo", explicó la tentadora.

Cuando llegó a la villa de los chicos, Yaiza le contó todo lo ocurrido a Álex: "He salido enfadada porque no me ha dejado hablar. También me ha preguntado por el tatuaje". El joven solo le respondió que "muy bien", le abrazó y le besó.