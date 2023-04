Míriam revela información del exterior y Sandra Barneda le llama la atención: "Aquí mando a callar yo"

Míriam y Lydia tuvieron un encuentro en La isla de las tentaciones marcado por las faltas de respeto de la tentadora. Lydia, sin embargo, se mostró con buen talante e incluso admitió que la soltera le "caía bien" en la pasada edición.

Nada más llegar, la tentadora fue con una cámara de fotos en la mano a capturar la imagen de Lydia: "Voy a hacerte una foto porque Manuel ya no se acuerda de ti".

Naomi defendió a su compañera, haciendo que Míriam le ordenase silencio: "¡Puntito en la boca!". Sandra Barneda se impuso sobre ella. "Aquí mando a callar yo", le dijo a la joven. Y esa no fue la única llamada de atención.

"Necesito hablar con él y no te voy a faltar el respeto, espero que hagas lo mismo" le pidió Lydia a su oponente pacíficamente. "Si no se acuerda de mí, pues me doy cuenta de la que persona de la que estoy enamorada", continuó.

"Tonteando con otro fuera, estás muy enamorada", le replicó la tentadora. Lydia y sus compañeras quedaron muy extrañadas con respecto a la afirmación. "Cuidado con la información del exterior", le regañó Sandra.

Cuando llegó a la villa de los chicos, la joven le dijo a Manuel, la pareja de Lydia, que notó a la novia "fría y sin cariño". Él se preocupó: "Creo que piensa que no la quiero". Al final del programa, decidió no darle la cita final a la tentadora como gesto de amor hacia su pareja.