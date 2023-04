El cara a cara de Naomi y Keyla en 'La isla de las tentaciones': "Eres una machucha y mala persona"

Naomi se enfrentó durante la 'hoguera de las solteras' a la tentadora favorita de su novio, Keyla, con la que le fue infiel en La isla de las tentaciones. Desde el primer momento, las jóvenes protagonizaron una discusión muy avivada.

"No sabía que era una reunión de tarántulas", atacó Keyla nada más llegar las chicas a la hoguera. Naomi no pudo aguantar la carcajada. "Me da mucha risa la situación, parece una palmera", comentó.

Sandra Barneda quiso saber el motivo del calificativo. "Es que se peina así como una palmera y encima va vestida de verde", explicó Naomi riéndose.

Naomi descalificando y atacando de esa manera a Keyla (cuando Keyla esta ahí haciendo lo que le piden, tentar).. Que si vieja machucha, palmera (por ser alta?) a ver si la bajamos del pedestal en el que la hemos subido, #LaIslaDeLasTentaciones12 — Amo cotillear (@amocotillear) April 10, 2023

Ambas discutieron por el término 'machucha', con el que Naomi calificó a Keyla. Tras ello, debatieron sobre Adrián. "A Alejandro le dijo que yo era el amor de su vida. Tú luego te tragas las cosas que te dice. Cuando esté contigo se enamorará de otra, porque es un falso", vociferó la valenciana.

La tentadora negó que Adrián estuviera enamorado de ella, pero afirmó que nunca habían sentido la conexión que sienten con el otro: "No necesitamos hacer las cosas antes de tiempo".

Finalmente, Naomi advirtió a Keyla: "Adrián es un timado, un falso. Vas a flipar". Aunque para despedirse, atacó a la tentadora: "Eres una machucha y mala persona".