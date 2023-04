Cristina Porta y Miguel Frigenti convivirán en 'Solos' pese a su mala relación

Miguel Frigenti y Cristina Porta convivirán en Solos, el reality donde el periodista llegará este martes para pasar tiempo con su excompañera de Secret Story: La casa de los secretos, programa en el que se declararon la guerra tras enfrentarse entre reproches y comentarios hirientes.

Los últimos convivientes de la casa fueron Cristian López y María de los Ángeles, de La isla de las tentaciones, y ahora le llegará el turno a Frigenti y a Porta, tal y como anunció Ion Aramendi en la gala dominical de Supervivientes: Conexión Honduras.

"¿Sabes quién entra el próximo martes en el pisito de Solos? Tu gran amigo Miguel Frigenti", le dijo el presentador a Ivana Icardi en el plató, a lo que esta respondió: "A mí que no me toque con él".

"No va a estar solo. ¿Sabes quién es su compañera? Cristina Porta", explicó con sorna el conductor de la gala, pues la audiencia de Mediaset sabe que la próxima pareja del apartamento no se lleva bien. "No sé qué hay ahí porque hasta donde yo sabía se tiraban de los pelos", opinó Icardi.

La llegada al piso será este martes durante la gala de Supervivientes: Tierra de nadie, presentada por Carlos Sobera, que irá conectando con los dos colaboradores.

Después de su participación en Secret Story, ambos tertulianos han coincidido en Sálvame, donde mantienen las distancias desde la comodidad de que, tras cada emisión, no volverán a verse. Sin embargo, esta situación cambiará a partir de esta semana.