¡Abrid bibliotecas!

Los bibliotecarios tienen derecho a hacer vacaciones y a percibir un salario digno, faltaría más. Los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de unos buenos servicios públicos a todos los niveles, el cultural no puede ser una excepción.

Para ello pagamos impuestos, exigimos una gestión eficiente de los recursos económicos y votamos en consecuencia.

Cuesta comprender porqué las bibliotecas cierran en Semana Santa y se dotan de un horario limitado a lo largo de todo el año. No todo el mundo marcha de la metrópoli en los periodos vacacionales, muchos de los que permanecemos en ella nos sentimos ninguneados.

Al igual que en otros ámbitos, dependientes de la administración, no estaría de más establecer turnos, permanencias e incluso servicios mínimos. ¿Acaso la cultura y el estudio no merecen protección y mimo?

Me consta que los trabajadores de estos equipamientos culturales reclaman a las instituciones mayores recursos, el reconocimiento de su labor social y una política de personal acorde con las necesidades del servicio.

Los bibliotecarios no piden imposibles, solo coherencia y cumplimiento de los programas electorales. No voy a plagiar a Irene Vallejo glosando las maravillas de la biblioteca de Alejandría; pero sí recuperar una de sus opiniones que viene de perlas para el caso que nos ocupa: “La metáfora del conocimiento no es el libro, es la biblioteca, porque contiene libros que se contestan, se desafían o se denuncian unos a otros y puedes contrastar esas versiones”. Pues eso.