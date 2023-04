Muere Lasse Wellander, guitarrista de ABBA, a los 70 años debido al cáncer

Lasse Wellander, guitarrista de ABBA desde 1974, dos años después de su fundación, falleció el pasado viernes debido al cáncer que le diagnosticaron recientemente, tal y como ha confirmado su familia en redes sociales.

"Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro querido Lasse se ha dormido. Lasse enfermó recientemente de lo que resultó ser cáncer. El Viernes Santo falleció rodeado de sus seres queridos", escribió su familia en el Facebook personal del músico.

"Fuiste un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo. Amable, seguro, cariñoso y amoroso... y mucho más que no se puede describir con palabras", dedicaron. "El centro de nuestras vidas, y es increíble que ahora tengamos que vivir sin ti. Te amamos y extrañamos mucho. Lena, Ludvig y Andréas".

El artista tocó en siete de los nueve álbumes de estudio del grupo sueco, por lo que era uno de los músicos habituales de la banda, tanto en discos como en giras. De hecho, cuando se separaron en 1982, él continuó trabajando con Björn Ulvaeus y Benny Andersson en sus discos y formó parte del álbum en solitario de Agnetha Fältskog.

El guitarrista también colaboró en las bandas sonoras de las películas Mamma Mia! y Mamma Mia! Here We Go Again, e incluso en el regreso de ABBA en noviembre de 2021 con el disco Voyage. Por ello, la historia de Lasse Wellander es la historia del famoso grupo sueco y es una persona muy querida para los cuatro vocalistas.

"Fue un gran amigo, un tipo divertido y un magnífico guitarrista. La importancia de su aportación creativa en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo como guitarrista en el escenario, fue inmensa", dedicó el grupo en Facebook.

"Lloramos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente y la brillantez musical de este hombre que desempeñó un papel muy importante en la historia de ABBA. Le echaremos mucho de menos y nunca le olvidaremos", concluyeron en el comunicado, firmado por los cuatro vocalistas de ABBA: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid 'Frida' Lyngstad.