Las dos caras de 'Noemimisma': 'influencer' y madre autista de un niño con TEA: "Ya no me acuerdo de cómo era yo antes de su llegada"

Conocida en redes como Noemimisma, Noemí Navarro es una de las influencers más conocidas de nuestro país. En sus redes, más de 250.000 personas siguen sus consejos sobre moda, estilo de vida y belleza, pero también su faceta como madre de un niño con autismo, Mateo, que ahora tiene siete años.

Además de en redes, Noemí ha decidido seguir divulgando sobre TEA en El arte de no encajar, un libro en el que cuenta en primera persona su experiencia y resuelve todas aquellas dudas a las que se enfrentan unos padres cuando reciben el diagnóstico de autismo de un hijo. Un diagnóstico que, además, en su caso, le llevó a descubrir el suyo propio.

Su libro, ‘El arte de no encajar’, está funcionando muy bien…Sí, estoy muy contenta, se ha agotado en Amazon y los mensajes que estoy recibiendo son todos superpositivos.



Siendo conocida sobre todo en redes por hablar de estilo de vida, moda y belleza, ¿por qué decidió escribirlo?Aparte que en breve mi otra cuenta, madretea, tendrá su propia estrategia en redes, de autismo hablo mucho también en mis perfiles y mis seguidores estás acostumbrados a ver a Mateo, así que no se extrañaron cuando escribí este libro. Me decidí a hacerlo porque creía que este tema necesitaba de una forma que perdurara más, porque al fin y al cabo lo que publicamos en las redes sociales se pierde en 24 horas. Me apetecía que la mejor forma de hacerlo era un libro, un medio que dura y en el que me puedo explayar sin interrupciones, porque en las redes al final todo el mundo opina. También porque la literatura que había sobre autismo la encontraba muy regia, técnica y no muy sencilla. Ojalá a raíz de este libro, surjan más así.



¿Qué feed-back te está llegando de la gente que lo ha leído?He recibido varios tipos de mensaje que me han llamado la atención. Me dicen mucho que no me conocían por redes, pero que les ha llegado el libro recomendado por Amazon, otros me dicen que no tienen a nadie cerca relacionado con el autismo, pero que se han comprado el libro por entender y por saber, y la gran mayoría de los mensajes que estoy encontrando es de personas que se sienten muy identificadas con lo que cuento en el libro y que les proporciona un gran acompañamiento, sobre todo en esos momentos iniciales, en los que se vive mucha incertidumbre y miedo. Leer con alguien que ha pasado por lo mismo les hace sentirse más acompañados, relajados…



Básicamente, cuenta su experiencia como madre de un niño con autismo: el antes, las sospechas, cómo lo recibió, etc. ¿Qué le gustaría transmitir con él?Sobre todo, que cada ser humano tiene un concepto de lo que es una vida plena, que es algo que a mí misma me ha costado asumir. Yo antes pensaba que lo que era una vida plena para mí tenía que serlo también para mi hijo, pero me he dado cuenta de que no, y de que él puede ser una vida tan feliz como la mía. También quiero que queden algunas cosas claras: que, aunque es cierto que cuando te dan una noticia de este tipo es un shock, su hijo va a seguir siendo la misma persona que antes de recibir el diagnóstico; y que se pongan las pilas, porque cuanto antes lo asimilen, antes podrá ayudarle.



En el momento en que me dieron el diagnóstico me desmayé, me caí redonda, mi suelo se tambaleaba

En él da consejos prácticos de dónde acudir, cómo es el proceso, asimilarlo… ¿Crees que puede ser útil para familias que convivan con otro tipo de discapacidad?

Sí, para algunas cosas sí, como la parte de asimilarlo, pero es cierto que hablo de autismo porque es lo que me ha tocado a mí y en lo que me he puesto las pilas. Y también me gustaría que llegara a los profesionales que tratan a estos niños, porque les puede ayudar mucho a entender cómo nos estamos sintiendo los padres.



En el libro asegura que pensaba que lo estaba pasando era transitorio… ¿Cómo recuerda el momento del diagnóstico?Pues en ese momento me desmayé, me caí redonda al suelo, pero solo con la expresión ‘retraso madurativo’. En este momento estaba embarazada de mi segunda hija y el suelo se tambaleó, lo recuerdo con mucho miedo, mucha incertidumbre… porque cuando te hablan de autismo, por desconocimiento, te viene a la cabeza la imagen que tenemos de series, películas… Luego te das cuenta de que no, de que es una paleta de colores supergrande.



¿Le costó mucho asimilar que su hijo tenía una discapacidad?A mí me dice la gente ‘¿de dónde sacas la fuerza?’ y yo respondo: ‘pero ¿tenía alternativa?’. Al final, tenemos que adaptarnos y hacer lo que podemos, no somos superwoman. Nos ha llegado una situación que no esperábamos, para que lo no estábamos preparadas y nos toca reinventarnos en una vida nueva. Yo ya no me acuerdo cómo era yo antes de que llegara él. Aprendes a ser flexible, porque si no, no sobrevives.



Después de asimilarlo, ¿cuánto tiempo tardó en compartirlo consus seguidores?Yo tardé como dos años y medio en compartirlo en redes, y eso que había seguidoras, que eran psicólogas, profes… que con mucho respeto, me decían que veían señales, pero yo siempre echaba balones fuera porque, aunque yo lo sabía, cada persona tiene sus ritmos. El 2 de abril de 2020, que era el día del autismo y que además estábamos confinados, fue cuando lo conté, y recibí una ola de cariño y amor por parte de mis seguidores…



Los autistas tienen que aprender a entender un mundo para el que no están preparados

¿Cómo está Mateo ahora?Mateo es un ‘tiarrón’ de siete años, es un niño muy curioso, muy activo, muy cariñoso y muy inteligente para lo que le interesa, es sorprendente la cantidad de cosas que puede llegar a retener. No habló nada hasta los cuatro años, pero aprendió a leer solo… Empezamos a trabajar con él muy pronto, por eso tiene muchas herramientas adquiridas que ha aprendido con mucho trabajo, porque los autistas tienen que aprender a entender el mundo de una manera para la que no estaban preparados. También es muy independiente…

Hay muchas cosas que no sé distinguir si forman parte de su personalidad o si es dado por el autismo, pero creo está teniendo un desarrollo acorde a sus capacidades. Es cierto que tiene un lenguaje limitado que va ampliando poco a poco y la comprensión también es todavía un gran desafío para él. Entiende más las cosas cuando se las escribes… pero no se nos puede olvidar que todavía tiene siete años…



¿Cómo llevan el tema de terapias, cole…?Él está en un cole ordinario con aula TEA y todo el centro está muy implicado, muy volcado. El 90% del tiempo lo pasa en su aula de referencia con todos sus compañeros y el resto en el aula de apoyo. Aparte, tenemos dos días a la semana terapias en casa para trabajar tareas cotidianas, otro día está en equinoterapia… El resto del tiempo intento que disfrute de su niñez, no quiero llenarle la agenda de trabajo.



¿Cuáles son sus principales dificultades, fortalezas…?Mateo es un niño muy creativo al que le encanta pintar y dibujar todo. Lo apunté a una extraescolar de dibujo y va sin apoyo y con otros niños. Aguanta toda la clase dibujando. Además, es un crack en la tecnología y le encantan los instrumentos, aunque por falta de motricidad fina no puede tocarlos.



Nadie quiere que sus hijos tengan dificultades en la vida, pero, si tuviera que decir algo que le ha aportado que Mateo tenga autismo, ¿qué sería?Sobre todo, he aprendido a no juzgar -dentro del sentido común- a ninguna maternidad, porque creo que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no hay un tipo de maternidad única y verdadera, sino muchos tipos de maternidades. También a ser muy empática. Ahora veo a una madre con un niño con la típica rabieta y me dan unas ganas de abrazarla…



¿Y a qué cosas ha tenido que renunciar?

Muchas cosas, la verdad… Por ejemplo, al principio de separarme, tenía fobia a salir sola de casa, no podía, porque Mateo salía disparado y su hermana todavía era una bebé. Ahora llevo ya un año que me estoy atreviendo más a salir sola porque mi hija es más mayor. Y bueno, hay muchos planes que no podemos hacer, ya sea porque no están adaptados, suponen una espera, porque no aguanta… Cuando voy con ellos a tomar algo, con amigos… pues me tengo que llevar iPads si quiero que aguante un poco. Me duele que me juzguen por eso, en lugar en ponerse en mis zapatos. La parte social es la más complicada.



El autismo me ha enseñado a ser más empática. Ahora veo a una madre con un niño con la típica rabieta y me dan unas ganas de abrazarla…

Ser una persona conocida, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene en este aspecto?La ventaja es que puedo visibilizar, ser un altavoz y contribuir a que se cree un concepto alrededor del autismo que antes no existía. La parte mala es que creo que hay personas que no lo entienden, que dicen que sobreexpongo a mi hijo y que yo me estoy lucrando, pero me doy cuenta de que la gente habla si saber, y de que sin el anonimato que da Internet no habría tanta difamación.

Además, yo hace cuatro años cambié radicalmente la temática de mis redes y, de hablar de maternidad pasé a dedicarme al estilo de vida, moda, belleza… Lo hice, por un lado, porque quería empezar a trabajar con esas marcas y, por otra, porque quería proteger la imagen de mis peques, pero estoy muy satisfecha y muy tranquila con lo que yo saco de mis hijos. No creo que haya nada que, en un futuro, pueda dañar su reputación, siempre muestro una imagen superdigna y superbonita de ellos.



Las madres de niños especiales no tienen a pensar mucho en un futuro lejano y viven más al día, se ponen objetivos a corto plazo. ¿Es su caso, o de vez en cuando no puede evitarlo?Pues a mí se me va todo el rato el pensamiento hacia el futuro, a menudo tengo que recodarme que tengo que pensar en el ahora y que solo tiene siete años. Para mí es inevitable querer anticiparme a todos sus desafíos.



Además, a raíz de su hijo, ha conocido que usted también tiene autismo…Sí, hace dos años. A raíz de lo de Mateo, empecé a indagar. Comencé a seguir a una mujer en redes a la que diagnosticaron de adulta y vi que me identificaba mucho con ella. Me hice unas pruebas muy amplias con entrevistas personales a mí, a mi madre, mi hermana… y efectivamente, salió que tenía autismo de alto funcionamiento, sin discapacidad intelectual. Pasé desapercibida muchos años por ser mujer, porque el autismo en mujeres se manifiesta de manera distinta, tenemos la parte social más desarrollada y porque las herramientas de diagnóstico están hechas para detectarlo en hombres. Por eso hay mucho infradiagnóstcico en mujeres adultas, niñas que no fueron diagnosticadas y que, de mayores, sufren ansiedad y depresión porque no encontraron su lugar en el mundo.

Mucha gente me dice que cómo puedo ser influencer siendo autista, pero es que yo trabajo sola en mi casa con mi móvil, no es descabellado

¿No lo sospechó antes? ¿Se sentía diferente?Sí, siempre me he sentido diferente, era muy independiente, muy estudiosa y no tenía grupo de amigos, tenía una o dos amigas, como mucho. Al final, por mi trabajo, tengo muchos contactos, muchas relaciones, pero nunca un grupo de amigas grande, con el que te vas de viaje… y tampoco lo envidio.

¿En qué le afecta ahora?Lo que noto mucho es que el tema de exigencia social. Mucha gente me dice que cómo puedo ser influencer siendo autista, pero es que yo trabajo sola en mi casa con mi móvil, no es descabellado. Y la verdad es que la parte de los eventos la evito todo lo que puedo, me cansa mucho físicamente la interacción social.