Sálvame ha abordado la reciente noticia de que Alejandra Rubio estaría comenzando en una relación con el futbolista del Getafe Carles Aleñá. Aprovechando que estaba como presentadora, Terelu Campos ha opinado sobre la nueva relación de su hija.

"Yo no puedo decir que mi hija tenga una relación, no me lo ha manifestado como tal. Imagino que se gustan, si se han dado un beso es por algo". Y es que la hija de María Teresa Campos conoció al chico por casualidad.

"Yo no tenía conocimiento", ha admitido en la tertulia de Telecinco. No obstante, ha expresado: "Lo único que me preocupa es que este chico es un deportista comprometido y preocupado por su trabajo y por que nada del exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión".

"La conversación que tengo yo con él sobre fútbol me hace percibir ese entusiasmo", ha explicado la presentadora. Además, ha comparado la vida de ambos: "Nosotros también tenemos una profesión complicada y quizás ese compromiso es lo que les ha unido".

Por su parte, Pilar Vidal ha asegurado que ha hablado con Alejandra: "Me ha dicho que se están conociendo". "Ella es muy respetuosa con la concentración que supone ser futbolista", ha añadido la periodista. Por su parte, la madre de la implicada ha asegurado que lo único que le importa de la pareja de su hija es que "sea buena persona".