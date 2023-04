Ana Obregón asegura que "no hay mala relación" con Alessandro Lequio

La decisión de Ana Obregón de haber sido abuela a través de la gestación subrogada ha dado la vuelta al mundo. Una gran cantidad de medios de comunicación de diferentes países han querido dar su opinión sobre el tema.

La bióloga ofreció su primera entrevista a la revista ¡Hola! tras el nacimiento de Ana Sandra, donde, entre varios temas, apuntó que de esta decisión eran conocedores tanto Alessandro Lequio, su exmarido y padre de Aless Lequio, como sus hermanas.

El colaborador de El programa de Ana Rosa ha asegurado en este mismo programa que no quiere comentar nada relacionado con el tema por el "máximo respeto" que le tiene a su hijo. "Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea, una vez más, protagonista de la actualidad [...] Siento decirles que no voy a hablar porque quiero que se olviden de mí", son algunas de las declaraciones que ha ofrecido.

Tal y como apuntan allegados al conde, él no estaría de acuerdo con la decisión que ha tomado Ana Obregón. Por ello, una de las preguntas más recurrentes de estos días es cerca de cómo es actualmente la relación entre ambos.

Sobre esto ha querido hablar la actriz. Y es que ha sido para Socialité donde ha respondido a esta pregunta. "Le digo que da la sensación de que está enfadado contigo y me dice que es completamente mentira. Me da un dato, que para sorpresa de todos, ella habla todos los días con Alessandro Lequio", asegura Javier de Hoyos, quien ha tenido la oportunidad de comunicarse con ella.

"Es mentira que tengamos mala relación y que no supiese parte del proceso", ha apuntado Ana Obregón para el programa, dejando claro que entre ella y Alessandro Lequio está todo bien.