Charlène de Mónaco retomará su agenda de trabajo con un acto el 12 de abril en Italia

La princesa Charlene de Mónaco se encuentra poco a poco volviendo de nuevo a la normalidad. Por ello, no es de extrañar que haya retomado su agenda y se encuentre preparándose para volver a formar parte de los actos más importantes.

Prueba de ello fue el reciente aniversario de la muerte de Rainiero III, en la Catedral de Santa María de la Asunción. La futura monarca acudió el 6 de abril junto al resto de la familia Grimaldi, al acto donde, entre otros, pudo disfrutar de la compañía de sus sobrinos.

La próxima cita que Charlene tiene marcada en su calendario es el próximo 12 de abril. En esta ocasión, acompañada de su marido, el príncipe Alberto, visitarán Florencia. Por otra parte, para el mes de mayo, se espera que la sudafricana forme parte de la lista de invitados de la coronación de Carlos III de Inglaterra. El evento se celebrará el 6 de mayo en la abadía de Westminster.

En el último evento de Charlene la noble estuvo acompañada de la mayoría de los miembros de la familia real. La nota discordante fue Louis Ducret, quien se estrenó como padre un día antes de la ceremonia. Por su parte, Estefanía de Mónaco no dudó en acudir a la celebración religiosa en honor a la memoria de su padre.

Por su parte, Charlene de Mónaco acudió junto a su marido y, poco más tarde, llegaron Carolina y Estefanía de Mónaco. Entre ellas no hubo interacción, como viene a ser habitual. Y es que, desde hace años, no son pocos los rumores que aseguran que no tienen buena relación entre ellas y, por ello, evitan el contacto en todo momento.

Este no fue el único momento comentado del evento. A la salida, Chalene y Carlota Casiraghi protagonizaron una cariñosa despedida. Ambas se fundieron en un abrazo y se dieron dos besos antes de decir adios.