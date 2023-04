'En boca de todos' habla con los abogados de algunos acusados de 'Los Castaña': "Mi cliente no ha aceptado la rebaja de la condena"

Este lunes ha dado comienzo uno de los juicios más importantes contra el narcotráfico en nuestro país sentando en el banquillo de los acusados al clan de 'Los Castañas', encargados de mover el 70% del hachís que entraba en El Campo de Gibraltar.

Entre los 146 acusados se encuentran los conocidos como 'Los reyes del estrecho', uno de los hermanos Tejón que, en torno a las 9:00 horas ha llegado a la Audiencia Provincial de Cádiz en un furgón policial, pues se encuentra en prisión provisional por esta misma causa desde el año 2019.

Así, En boca de todos se ha trasladado a la puerta de los juzgados, donde se ha impedido el acceso a la prensa pues, entre los testigos se encuentran numerosos guardias civiles y es preciso preservar su anonimato. El matinal ha recalcado que la jornada del juicio de este lunes ha comenzado con conversaciones previas con la Fiscalía, en las que treinta de los acusados habrían llegado a un acuerdo para rebajar sus condenas y otros veinte habrían quedado absueltos.

Además, el programa de Cuatro ha podido hablar en directo con el abogado de tres de los acusados, que ha destacado que, en el caso de sus clientes, no ha habido ningún acuerdo: "Son sesiones que duran, inicialmente, hasta el 30 de junio. Habrá compañeros que utilicen la estrategia de rebajar condenas y otros que usen una diferente. Eso es cosa de la defensa".

De la misma manera, el matinal ha podido hablar con el abogado de otro de los acusados: "Curiosamente, en el caso de mi cliente no se ha llegado a ningún acuerdo. Hoy, el Ministerio Fiscal ha retirado acusaciones contra veinte personas y, posteriormente, sobre otros treinta ha habido conformidad. Es decir, han aceptado la pena en relación a los hechos que ha habido".

"Mañana es cuando empieza el planteamiento de las cuestiones previas propiamente dichas. Mi cliente, desgraciadamente, está citado a declarar prácticamente todos los días. Él considera que está acusado injustamente y que no debería estar aquí y no ha querido aceptar los dos años de prisión. Muchas veces, los abogados intercedemos, pero el que tiene la última palabra es el cliente. Yo le había dicho que era una buena opción porque la petición es de doce años y cinco meses y si hay una posible conformidad con dos años, a veces, es complicado decir que no", ha recalcado el abogado.