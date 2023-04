Apenas queda un mes para que comience la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y el reloj comienza a apretar a la coalición de Gobierno si quiere aprobar la largamente postergada ley de vivienda antes de que se celebren esos comicios. Por ello, Podemos quiso volver de los días de descanso de Semana Santa elevando la presión al PSOE para cerrar la que es la última gran norma de la legislatura, y para hacerlo antes de las elecciones. Entre otras cosas, porque tener en marcha la ley antes de esos comicios permitiría a la izquierda presionar al PP para regular el precio del alquiler en las comunidades donde gobierna, ya que esta decisión dependerá, cuando se apruebe, de las autonomías.

La negociación de la ley de vivienda lleva meses prácticamente cerrada, pero son los últimos flecos, precisamente relativos a la regulación de precios del arrendamiento, los que hasta ahora han imposibilitado el acuerdo final. Pese a que el PSOE asegura desde hace meses que las conversaciones están a punto de llegar a buen puerto, lo cierto es que los socialistas aún no han logrado torcer el brazo de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu en lo relativo al establecimiento de un tope que impida a los caseros subir año a año la cuota más allá de un determinado porcentaje.

En concreto, las negociaciones se han estancado a raíz de la entrada en las mismas de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, que insiste en que el límite para las subidas anuales de los alquileres debe ser mucho más laxo que el que plantea Unidas Podemos y los socios independentistas del Gobierno. La última oferta de Economía es la de prohibir que los propietarios puedan elevar más del 3% el precio a sus inquilinos con contrato en vigor durante 2024, algo que los morados, ERC y EH Bildu no verían con malos ojos... si la propuesta no estuviera condicionada a una segunda cláusula: que, a partir de 2025, el tope por encima del cual no se podrían subir las cuotas se definiría en base a un índice matemático exclusivamente diseñado por el equipo de Calviño.

Es esa segunda medida la que tiene a Unidas Podemos y a los independentistas con la mosca detrás de la oreja. Las tres formaciones se muestran dispuestas a negociar que los alquileres ya firmados solo puedan subirse un 3% como máximo al renovar automáticamente el contrato cada año. Pero rechazan de plano que sea Economía, unilateralmente, la que diseñe la fórmula matemática con la que se decidiría el porcentaje máximo de subida anual de los alquileres, ya que sospechan que lo que realmente quiere Calviño es implementar un modelo que permita subidas muy superiores al 2% actualmente fijado como tope gracias al decreto de medidas económicas para combatir las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Una negociación estancada

Así las cosas, la negociación lleva prácticamente estancada varias semanas, y el calendario ya está muy justo si el Gobierno quiere poder presionar al PP con la posibilidad de regular los precios del alquiler en sus comunidades, algo que los populares ya han dicho que no harán aunque la ley se apruebe y todas las autonomías pasen a tener esa herramienta. Por ello, Unidas Podemos elevó este lunes la presión sobre el PSOE y le espetó que "la posibilidad de revalidar el Gobierno de coalición y de tener buenos resultados el 28-M pasa por aprobar la ley de vivienda y otras normas".

Así lo planteó el coportavoz morado, Pablo Fernández, que dijo a los socialistas que están "muy equivocados" y "alejados de la realidad" si "creen que se puede seguir gobernando otros cuatro años sin intervenir el mercado de la vivienda con una norma eficaz que produzca resultados que note la ciudadanía". "Estamos cerca, muy cerca, de ese posible acuerdo, y tenemos una mayoría suficiente para sacar adelante la ley", pero para "conseguir garantizar que la vivienda sea un derecho accesible a todas las familias", el PSOE "tiene que apartar de la negociación a Joan Clos [exministro y exalcalde de Barcelona, ahora presidente de la patronal inmobiliaria Asval] y hacer caso a sus votantes y al resto de la ciudadanía", planteó Fernández.

El PSOE, no obstante, guarda por ahora silencio y echa balones fuera al ser preguntado por si la ley de vivienda podrá ser aprobada antes del 28-M "Confiamos en que esa ley se va a aprobar, y esperamos que sea lo más pronto posible", se limitó a afirmar este lunes la portavoz socialista y ministra de Educación Pilar Alegría, que recordó que la norma no es "sencilla" pero insistió en que "la voluntad es sacarla lo antes posible". "Es una ley demandada por la ciudadanía y que desde luego viene a generar soluciones a un problema que es nuclear para muchas personas de este país, como la vivienda, apuntó Alegría.