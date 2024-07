Cómo afectará el Ingreso Mínimo Vital en la declaración de la Renta de 2022-2023

Con la apertura este 11 de abril de la campaña para presentar la Declaración de la Renta 2022-2023, es habitual que los contribuyentes tengan dudas a la hora de elaborar el borrador en lo relativo a plazos, procedimientos y conceptos de la Declaración.

Entre los contribuyentes que deberán presentar la Declaración de la Renta este año también están aquellos que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), alrededor de un millón y medio de personas según el Gobierno de España. Y es que aunque el Ingreso Mínimo Vital es una renta exenta de tributación en el IRPF, su percepción va asociada a la presentación de la Declaración de la Renta.

Es obligatorio presentar la Declaración si se percibe el Ingreso Mínimo Vital

Desde la Agencia Tributaria afirman que aunque el IMV es una prestación no contributiva, quienes se beneficien de ella están obligados a presentar la Declaración de la Renta. El IMV no debe incluirse, por lo tanto, en la Declaración.

Según indican, en la mayoría de los casos, la declaración será sencilla, ya que no habrá ingresos y la cuota será de cero (no saldrá ni a pagar ni a devolver) y las casillas de la declaración aparecerán con importe cero si no se ha obtenido ningún rendimiento.

No obstante, deberán declararse como rendimientos de trabajo las cuantías que superen los 12.159,42 euros. También deberán declararse todas aquellas ayudas que se perciban, además del IMV, tales como "la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de CCAA y ayuntamientos", ya que en ese caso "se debe declarar y tributar por ese exceso".

Cómo se hace la Declaración de la Renta con el Ingreso Mínimo Vital

Según detallan desde la web de la Agencia Tributaria, a través de Renta WEB se puede confirmar fácilmente el borrador ofrecido por la Agencia Tributaria. Para quienes perciban el IMV, en los datos fiscales ya figurará la parte proporcional que corresponde a cada miembro de la unidad familiar. El contribuyente solo tiene que volcar la información a Renta WEB y confirmar, o volcar además la información de los importes que excedan a la cuantía exenta y confirmar igualmente.

Desde la Agencia Tributaria indican que "los menores de edad deberán presentar declaración de forma individual o conjunta con la unidad familiar, sin que pueda cumplirse con la obligación de presentar declaración, con aparecer en la declaración individual del progenitor como descendiente".