La última e inesperada expulsión de 'MasterChef 11' sorprende al resto de los concursantes

El cuarto programa de MasterChef 11 se emitió en la noche del domingo 9 de abril, ya que el martes se quedó sin hueco en la parrilla por el partido de Copa del Rey que enfrentó al Athletic de Bilbao con el Osasuna.

En esta segunda parte del programa los aspirantes de las cocinas más famosas de la televisión acudieron al Oceanogràfic de Valencia, con motivo de su 20º aniversario, para enfrentarse a la prueba de exteriores.

El equipo azul batió al rojo, en el que se encontraban Carlota, Jeremy, Leti, Laura, Marta, Jotha, Eneko, Larraitz, Fray Marcos y Ana. Estos decidieron salvar a la última citada, librándose así de la prueba de eliminación.

¡Felicidades @anamchef11! Los aspirantes no han dudado a la hora de decidir quién tenía que salvarse https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/JkXijqVrNA — MasterChef (@MasterChef_es) April 9, 2023

Para este último reto le tocó a Merce decidir quien cocinaba con cada uno de los alimentos de diferentes gamas que habían preparado los jueces. De entre los concursantes que se sometieron a esta prueba, Carlota, Jotha y Eneko fueron los que más dificultades tuvieron.

En el caso de Jotha, su plato "era terriblemente feo", tal y como consideró Pepe Rodríguez. Las quejas del cocinado de Eneko fueron hacia el salmonete, pues los chefs valoraron que estaba mal cortado y pasado de cocción.

Del rape con puerro con vino, cebolla y ajo que preparó Carlota, Jordi Cruz valoró que era "muy sencillo". "Nada destaca y la cocción del producto principal no es buena", le dijo. "El pescado queda infinitamente insípido, seco, mal hecho. Justo hay que cuidar un poco más la cocción que en uno fresco", añadió Pepe.

Tras darles a cada uno la valoración correspondiente, el jurado se reunió y decidió que Carlota se convertía en la sexta expulsada de MasterChef 11, algo que dejó estupefactos a compañeros como Laura, Marta y Luca.

Ohhh💔💔💔 millones de gracias por todo💪🏾💖 https://t.co/MKeLFTpxWc — Carlota MasterChef 11 (@carlotamchef11) April 10, 2023

Antes de abandonar las cocinas, la vallisoletana quiso expresar un mensaje final: "Me lo he pasado bomba, he conocido a gente superguay. Ya puedo decir que he sido aspirante de MasterChef. Millones de gracias por la oportunidad. Repetiría mil veces".