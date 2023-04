Este lunes por la mañana, Fernando Sánchez Dragó ha fallecido en su vivienda de Castilfrío de la Sierra, Soria, de un infarto. El madrileño de 86 años era escritor, periodista, crítico literario, presentador de radio y televisión... pero también era reconocido por su perfil más que polémico.

Cultura y política eran algunos de los sectores en los que se movía el fallecido novelista y ensayista, que escribió más de 40 obras. Ha llegado a pedir el voto para Aznar (PP) en 1993 y, en 2018, mostró su apoyo al programa de Vox, incluso formando parte de la segunda moción de censura del pasado mes de marzo.

Pero su sinceridad y su ausencia de filtros le hicieron tener un perfil de lo más polémico, pues son muchas las controvertidas -e innecesarias- declaraciones que ha hecho a lo largo de su vida, algunas criticando la ley de violencia de género y otras incluso hablando de que prefiere tener relaciones sexuales y sentimentales con chicas jóvenes. La mayoría han sido en redes sociales o en entrevistas, pero también en sus libros:

1. "Creo que debería prohibirse informar sobre malos tratos"

"Creo que debería prohibirse informar sobre malos tratos y sobre terrorismo. Este, entonces, desaparecería, porque el terrorista solo busca publicidad para sus fechorías. Y los otros, se reducirían. No demos ideas a los malhechores", declaró en 2008 a El País.

2. "La ley de violencia de género que discrimina a los varones"

"Hay dos leyes abiertamente totalitarias: una es la ley de Memoria Histórica, porque discrimina a la mitad de la población española que piensa otras cosas respecto a lo que sucedió en la república y la guerra civil; y la de violencia de género, que discrimina a los varones, que no tenemos la presunción de inocencia que se supone que debemos tener en una democracia", fueron las palabras que pronunció el escritor en 2019 en laSexta noche.

3. "Mi patria son mis zapatos o, como creían los egipcios, mi verga"

"Recuerde que no milito en Vox. Santi es un patriota. Yo no. Mi patria son mis zapatos o, como creían los egipcios, mi verga", sostuvo en 2019 a Diario de Sevilla.

4. "Prefiero las putas a los hijos de puta"

"Prefiero las putas a los hijos de puta y no soy un chismoso. Tienen, eso sí, cierto valor antropológico, porque en ellas se pone de manifiesto la maldad y la estulticia del ser humano", dijo en la misma entrevista sobre las redes sociales.

5. "Mi grito de guerra es: salud, anarquía y cada noche una tía"

Frase que pronunció el periodista en 2008 en El País.

6. "Las chicas de derechas follan mejor, las de izquierdas creen que están salvando el mundo"

"Las chicas de derechas (follan mejor). Las chicas de izquierdas son cristianas, la izquierda es una secta del cristianismo desprovista de Dios. Una secta atea (...) Las chicas de izquierdas se creen que están salvando el mundo cuando follan, y las otras no, las otras follan porque les gusta", opinó en 2018 en El Español.

7. "Una mujer bien follada no desfallece nunca: el otro día le di a una 15 orgasmos en 5 horas"

"La mujer no desfallece nunca en el sexo. La mujer, debidamente follada, puede estar horas, y horas, y horas… y venga orgasmos. Yo el otro día estuve con una chica y tuvo 15 orgasmos en 5 horas", declaró en la misma entrevista.

8. "Claro que he tenido relaciones homosexuales, con los años que tengo y lo libertino que soy"

"Claro que he tenido relaciones homosexuales, ¡cómo no voy a…! Con los años que tengo y las cosas que he vivido y lo libertino que te he dicho que soy. No lo he ocultado nunca. A mí los hombres no me gustan sexualmente nada, pero sí me gusta el morbo que se puede crear con el intercambio de roles en un juego con más gente. Mi experiencia homosexual fundamentalmente ha ido por esos derroteros. A mí me gustan tanto las mujeres que me gustaría ser mujer, pero desde niño", añadió al mismo medio.

9. "Descubrí el sexo con mi madre"

"Descubrí el sexo con mi madre" fue una frase que Sánchez Dragó pronunció en 2017 en Chester in Love, aunque sostuvo que no quería decir que hubiera tenido contacto sexual con ella. "Mi madre estaba muy enamorada de mí, yo dormí con ella hasta los 8 años. (...) Yo fingía que estaba dormido y veía cómo se iba quitando las medias. Mi fetichismo puede venir de ahí. Teníamos una relación de Edipo feliz".

10. "Me gusta muchísimo el Cara al sol, no por falangismo, sino porque es un himno muy bonito"

"Me gusta muchísimo el Cara al sol, no por falangismo, sino porque es un himno muy bonito. El himno nacional es ramplón, pero a mí eso me da igual. Lo que me parece razonable es que si suena el himno de tal país, la gente se ponga en pie y lo respete, por una cuestión de buena educación y nada más", defendió en 2019 en una charla con El Español.

11. "Tendrían unos 13 años. Subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse. Mientras una se iba al váter, la otra se me trajinaba"

Este fragmento en el que reconoce haberse acostado con dos niñas de 13 años en Tokio (Japón) aparece en la página 164 de su libro Dios los cría... y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción. Aun así, tras la polémica surgida, defendió que era una experiencia "literaturizada" que no sucedió, sino que fue "un coqueteo sin importancia" y que "los 13 años era una forma de hablar".

12. "Si hubiese tenido 68 años, no habría hecho el amor con ella"

Esta fue una de sus últimas polémicas, pues se trata de unos tuits que publicó a finales de marzo tras saberse que Ana Obregón había sido madre a los 68 años, asunto que defendió alegando que su hijo pequeño, el que tuvo con su exmujer Naoko, tenía 10 años y él 86. "El recipiente entiendo que no tiene 68 castañas...", le rebatió un tuitero, a lo que él contestó: "Si hubiese tenido la edad que usted indica, no habría hecho el amor con ella". "¿Significa que usted no tendría jamás una relación con una de su edad?", le preguntaron, a lo que él contestó muy tajante: "Por supuesto".