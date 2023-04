Mark Ruffalo se planta en medio de una boda 'friki' que se encontró paseando por Nueva York

Klaire Hodgson y Lynz Tanner, de Gwynedd, Gales, son una pareja que se autodenomina 'nerd' o ' friki'. Entre otras cosas por eso, decidieron celebrar su boda al aire libre en pleno Central Park, en Nueva York.

Lo que no se esperaban estas dos fans de sagas como las de Marvel es que acabarían posando en un día tan especial con uno de los actores más conocidos de ese universo, Mark Ruffalo, que interpreta al Dr. Bruce Banner y a Hulk en las películas de Marvel.

Fue Klaire la que cayó en la cuenta "Pasó cerca y nos dijo hola. Creo que estaba esperando que lo reconociéramos. Me fijé en él porque que tenía una cámara muy buena y pensé: 'Oh, debe hacer fotografía'", explicaba la mujer, de 36 años, al medio local NorthWalesLive. "Pensé, 'No puedo conocer a este tipo. Estoy en Nueva York, no conozco a nadie en Nueva York'", decía Klaire, que no caía en por qué la cara de ese hombre le sonaba.

"Empezó a caminar un poco y me di la vuelta y Lynz y Kayley se estaban mirando. Y dije 'Creo que conozco a ese tipo' y Lynz dijo '¿Ese es Mark Ruffalo?", contaba la pareja.

"Y ella se da la vuelta justo cuando él se alejaba y gritó '¡Dios mío, Mark Ruffalo!' Entonces él se dio la vuelta y dijo: '¡Ey!' y volvió. Fue absolutamente encantador, muy agradable", contaba Klaire.

Hollywood actor Mark Ruffalo crashes North Wales couple's wedding in New York https://t.co/qAiYxpPlGS — Isralvar (@ialvar) April 10, 2023

El actor no dudó en prestarse a posar con ellas, lo que las hizo felices y también las puso nerviosas. "No tenía idea de qué hacer con mis brazos al posar. Más tarde, me estrechó la mano unas tres veces y dijo: 'Oh, estoy tan feliz por ti'. Fue muy amable. Era un tipo normal", decía la mujer.