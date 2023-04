Feijóo promete una convocatoria urgente de plazas MIR en Madrid si llega a la Moncloa

A poco más de un mes para la convocatoria de la primera cita con las urnas, el presidente del Partido Popular ha prometido resolver el principal escollo electoral de la Comunidad de Madrid si llega a presidente con las generales. "Cuando el PP llegué a La Moncloa, celebrará una convocatoria urgente de plazas MIR en Madrid para solucionar la falta objetiva de médicos en centros de Atención Primaria y pediatría, además de garantizar una política que devuelva a la Comunidad de Madrid su autonomía para atraer inversiones", ha lanzado Alberto Núñez Feijóo en un desayuno informativo protagonizado por la propia madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Pese a que la falta de médicos sea un problema en todo el territorio nacional, el PP ha denunciado en los últimos meses que se hayan movilizado las calles de territorios donde gobierna la derecha política, como en Madrid, Galicia o Andalucía, aunque más adelante se extendiera a otras comunidades gobernadas por la izquierda como Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla-La Mancha.

No obstante, al ser Madrid el territorio donde se originaron las primeras movilizaciones sociales, Feijóo ha salido en defensa de la gestión de una de sus principales activos electorales de cara al 28M. "Pese a todas las dificultades [Isabel Díaz Ayuso] ha garantizado la libertad educativa, sanitaria y de horarios comerciales y ha protegido la sanidad pública, la mejor de España". Asimismo, Feijóo ha presentado a Ayuso como una mujer "valiente, que desafía sin recato a quienes pretenden apropiarse de la juventud o del feminismo como si solo se pudiera ser joven o mujer comprometida desde la izquierda".

Durante la presentación de la presidenta de la Comunidad en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el líder popular ha comenzado bromeando con la complejidad de tomar la palabra antes que Ayuso, pese a haberlo hecho antes con el resto de sus candidatos territoriales. "En este caso sea más difícil, no por hablar de la protagonista sino por la seguridad de que se analizará en detalle todo lo que diga". Así, Feijóo se ha dirigido en un tono irónico a quienes creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid va por libre desafiando a Génova.

"Si hago caso de lo que se dice estoy aquí para presentar al máximo exponente de una de las dos almas del PP: debería preocuparme de contentar a esta sin irritar a la otra alma; si me dejo llevar tengo que esforzarme porque no noten mi enorme enfado con Isabel Díaz Ayuso. Por lo que se cuenta, ella aspira a gobernar en solitario y eso a mi me molesta mucho". De hecho, "estas líneas que he escrito deberían haber sido chequeadas por ella porque ya saben ustedes que yo le pido permiso para casi todo", ha expuesto ante la presidenta que no ocultaba la sonrisa.