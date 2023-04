Miguel Bernardeau confiesa su lado más desconocido tras la ruptura con Aitana

Después de casi cuatro años de relación, Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña decidieron poner fin a su historia de amor el pasado mes de diciembre. Desde entonces, poco se ha sabido de la vida del actor, aunque sí de la cantante, de la que se da por hecho que ha empezado un noviazgo con Sebastián Yatra.

Ahora, el valenciano ha desvelado a ¡Hola! que su "refugio y lugar", donde se siente "muy cómodo" y se olvida "de todo", es la pasión por el mar y su compromiso con el medio ambiente. "Necesito, como todos, una parte privada en la que nadie pueda entrar y el mar es muy bueno para eso. Me aporta felicidad, energía y momentos muy bonitos. Me hace conocer personas y viajar", ha confesado a la revista.

Tanto es así que el pasado 22 de marzo, con motivo del Día Mundial de Agua, el joven de 26 años participó en una misión llevada a cabo por Biotherm, una empresa de la que también es embajador. Concretamente, la idea consistía en recoger residuos en el río Jarama, en Madrid.

El intérprete no dudó en formar parte de este proyecto junto a dos compañeros de profesión, Aida Folch y Jan Cornet. "Estamos destrozando el planeta. Yo incluido, ¿eh? Es muy difícil que alguien cuide algo si no lo quiere, no lo ve, si no lo siente...", ha declarado el actor a la mencionada publicación, dejando entrever su preocupación por el medio ambiente.

No obstante, el valenciano no pierde la esperanza de que esta realidad un día cambie y de que las personas empiecen a responsables y consecuentes de lo importante que es cuidar el ecosistema. "Es bueno hacer que la gente sea consciente de lo bonito que es el mar, de la cantidad de animales que viven en él y lo que aporta el ecosistema global para que se animen a cuidarlo", ha explicado.

"Yo reciclo. Soy consciente de lo que consumo, de lo que compro, de la cantidad de carne y de pescado que tomo y de mi impacto en el ecosistema", ha afirmado Miguel Bernardeau, evidenciando que él también contribuye para solucionar este problema. "Muchas veces paseo por las afueras de Madrid y voy recogiendo cosas. Pero, normalmente, lo hago en el mar, surfeando, buceado... Y recogemos y sacamos muchos plásticos", ha explicado.

El joven también ha recordado su viaje a África, del que ha destacado que, incluso, "en medio del desierto hay basura" y ha asegurado que para él, resulta "imposible" no recoger los residuos que contaminan el medio ambiente.