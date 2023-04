El fuego sigue poniendo en jaque a Asturias: "Es casi un milagro que a día de hoy no tengamos que lamentar víctimas humanas"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este domingo que es "casi un milagro" que a día de hoy no haya habido ningún fallecimiento consecuencia de los incendios forestales que está sufriendo Asturias desde finales de marzo.

Barbón ha visitado el puesto de mando avanzado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) que se ha ubicado en Puerma, en Las Regueras, con motivo de uno de los fuegos activos más importantes que se registran en estos momentos en Asturias. Allí ha asegurado que "ayer pudo haber muertos" al igual que "hace muy pocos días" en Valdés.

Ante estas situaciones, el presidente considera que Asturias necesita "responder como un solo hombre o una sola mujer" y ha rechazado el uso electoralista de los incendios forestales por parte de otras formaciones políticas. "Hay cosas que en política no se pueden utilizar como objetivo electoral", ha dicho.

Sobre la intencionalidad de los incendios, ha remarcado que son obra de "terroristas con mechero" cuyas motivaciones el presidente no puede dar. "No puedo dar razones de por qué hay estos incendios, no lo sé", ha dicho, indicando que "hay muchísimas hipótesis" al respecto. "Lo que sí sé es que están provocando mucho daño a mucha gente", ha enfatizado.

Barbón ha agradecido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias y la coordinación con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para desplegar los efectivos en Asturias, así como la preocupación del presidente Pedro Sánchez, quien estuvo "en permanente contacto" para ver las necesidades de Asturias.

Precisamente el gerente del Servicio de Emergencias del Principado, Óscar Rodríguez, ha señalado que esta madrugada se denunció la presencia de dos jóvenes con capuchas al iniciarse un incendio en Onís y que en Salas también se apreciaron luces de linternas antes de iniciarse un fuego con varios focos.

Barbón se ha desplazado este domingo hasta el puesto de mando en Puerma (Las Regueras), para conocer de primera mano la evolución del incendio que desde ayer está activo en este concejo, al que se han desplazado 60 efectivos y 23 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la BRIF de Tineo para apoyar en las labores de extinción a los bomberos de La Morgal, Pravia, Grado y Proaza y personal de una cooperativa forestal.

En total 130 profesionales en tierra, un hidroavión del ministerio y cinco helicópteros están actuando sobre un incendio que a las 14:00 horas se daba ya casi por estabilizado.

De la treintena que hay activos o en revisión en distintos puntos de la comunidad, el de Las Regueras, en las cercanías de Oviedo, es el que está concentrando mayores medios y el que más preocupa por su cercanía a distintas localidades.

Para Barbón, "casi es un milagro que no haya habido que lamentar víctimas" y que la meteorología en este ocasión esté permitiendo el uso de medios aéreos para luchar contra las llamas.

El riesgo de que mañana se declaren fuegos forestales será "extremo" en 21 concejos, nueve menos que el domingo, pero se mantendrá "muy alto" en los 57 municipios restantes, según el indicador que diariamente elabora la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes. Principado de Asturias.

La semana que viene se tratarán de definir los espacios que se han quemado y la puesta en marcha de medidas de reconstrucción. El presidente estima que podrán anunciarse medidas y ayudas al final de la semana, y comenzarán los trabajos para elaborar un nuevo modelo de defensa de los pueblos, ya que esta oleada de incendios "marca un antes y un después" porque "nos enfrentamos a algo que no era lo habitual y por tanto nos obliga a reiniciar, re-chequear y poner un sistema de las personas y de la vida".