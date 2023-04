María Adánez y Pepón Nieto: "No podemos olvidar aquella guerra en la que una palabra o una canción podían significar un tiro"

Marzo de 1938. Frente de la Guerra Civil en Aragón. Una pareja de actores cruzan del bando republicano al nacional envueltos en la niebla, casi sin darse cuenta, para comprar unas morcillas en Belchite o hacer un bolo en las fiestas del pueblo. Carmela y Paulino, 'variedades a lo fino', se encuentran con que las tropas de Franco han tomado la población. En un teatro destartalado, se ven obligados 'manu militari' a protagonizar una Velada Artística, Patriótica y Recreativa a la que asistirán unos brigadistas internacionales condenados a muerte.

¡Ay Carmela!, de José Sanchis Sinisterra, se estrenó en 1987 y ya se ha convertido en una de las mejores obras de este país en el siglo XX. María Adánez y Pepón Nieto levantan esta función dirigida por José Carlos Plaza, y acaban cantando el famoso estribillo junto al público puesto en pie. Se entienden de maravilla en el escenario, pero en la conversación con 20minutos muestran algunas discrepancias amistosas sobre la relación entre el teatro y la política, sobre las heridas incurables de este país llamado España.

María Adánez y Pepón Nieto interpretan ¡Ay Carmela! en el Teatro Bellas Artes Jorge Paris

¡Ay Carmela! ha tenido éxito desde su estreno en 1987. ¿A qué es debido ese tirón entre el público?Pepón Nieto: Básicamente a que está muy bien escrita. Carmela cuando habla nos dice mucho de su origen, de cómo se ha educado y cómo se toma la vida. Además, la función tiene una carga poética maravillosa. El teatro no tiene que ser como la vida real. Tiene que ser la vida pero con poesía. La obra entronca mucho con nosotros como sociedad y como individuos y eso la hace terriblemente oportuna. Te das cuenta de que hay muchos paralelismos. Estamos con el resurgir de la ultraderecha, que está en las instituciones. Paulino lee un texto que le pasan para la Velada Artística Patriótica Recreativa y tiene frases que se están escuchando ahora mismo en el Parlamento.

María Adánez: Y los nacionalismos emergentes en el mundo. El tema de las banderas. Cuando se pretende que tú eres peor que el otro…

¿Cómo define Pepón al personaje de Carmela?P.N.: Carmela es una heroína, como Juana de Arco. Una mujer con una inteligencia emocional muy profunda, muy pegada a lo terrenal, a la raíz. Cuando llora, llora; cuando ríe, ríe; cuando folla, folla; cuando come, come. Se da cuenta de lo que le pasa al otro, aunque no lo sabe expresar. Seguro que sería una psicoanalista maravillosa. Es muy lista, no especialmente inteligente, ni culta, ni falta que le hace. Tiene un sentido de la libertad y la justicia enorme. No se va a reír de unos pobres chicos condenados a muerte, ni hacer burla de la bandera por la que ellos han venido a luchar y les ha llevado a la muerte. Es una mujer capaz de quedarse en tetas, enarbolando una bandera en nombre de la libertad aunque le peguen tres tiros. ¿Que no tenga la conciencia de que le vengan los tiros? Es probable, porque es una inconsciente. Ella vive por encima del terror y es capaz de defender sus creencias, por encima del hambre, el frío y el miedo. Eso me parece muy valioso.



María Adánez interpreta a Carmela en la obra de Sanchis Sinisterra Jorge Paris

Paulino no se le parece mucho, ¿verdad, María?M.A.: No, Paulino es el contrapunto perfecto para ella. Es un cobarde, pero tan humano y digno como si fuera valiente. Tiene más capacidad de reflexión, más cultura y sensibilidad. Representa mejor los valores de nuestra profesión. Es un superviviente y, como tiene miedo, se protege mucho más de las situaciones. Sin embargo, Carmela es una elegía, un canto a la muerte, una tragedia. Paulino representa algo por lo que siempre he querido hacer esta función: la dignidad del actor. No todo vale. Tiene un gran conflicto, porque ser actor no es hacer el gilipollas. Esa lectura me gusta. La fragilidad de los actores.

María Adánez: "El planeta se va al traste y todavía estamos con las dos Españas y la Guerra Civil, como hace 40 años"

Pepón Nieto interpreta el papel de Paulino en '¡Ay Carmela!' Jorge Paris

José Antonio Nieto Sánchez, actor. Marbella, Málaga (1967) En 1993, apareció por primera vez en un episodio de 'Farmacia de guardia' (Antena 3). Además, continuó en televisión en 'Periodistas' (Telecinco), 'La vida de Rita' (Televisión Española) y 'Los hombres de Paco' (Antena 3), donde interpretó al sub-inspector Mariano Moreno. Fue nominado a Mejor Actor Revelación en los Premios Goya por “Días Contados” (1995). En teatro debutó en 'Las mocedades del Cid', y participó en 'El arrogante español' de Lope de Vega, 'Don Juan Tenorio', 'La cena de los idiotas' (2001) o 'Sexos' (2009). Entre 2011 y 2012 trabajó en la serie 'Cheers' de la cadena Telecinco. Durante 2014 y 2015 interpretó a Fortunato Castro en la serie de sobremesa de Antena 3 'Amar es para siempre'. En 2017 participó en la serie 'Sé quién eres'. En 2020-21 formó parte de 'Anfitrión', de Moliére, dirigida por Juan Carlos Rubio.



¿La Guerra Civil está hoy más lejos o más cerca que cuando se estrenó esta obra, en 1987?M.A.: Creo que los políticos de este país se empeñan en enrevesarlo todo. Lo tremendo de este mundo es que nos manipulan demasiado todos los partidos políticos. La convivencia debería ser mucho más sencilla. En este país han convivido las religiones juntas siglos y siglos, pero luego viene gente que decide separar al mundo o imponer sus ideas. Estamos en un momento en el que hay que evolucionar. El planeta se va al traste y deberíamos aunar fuerzas para salvarlo, y todavía estamos con las dos Españas y la Guerra Civil, como hace 40 años. Debemos evolucionar.

P.N.: Pero no se va a poder evolucionar, y hubiera sido fácil, porque no se cerraron las heridas. No se puede evolucionar pretendiendo que haya unos vencidos que se tienen que callar la boca y aguantar que no se entierre dignamente a sus muertos. Que no se restituya el honor y el derecho que uno tiene a decir, yo he sido un vencido y a mí me han puteado. El pacto para entrar en una época democrática donde partíamos de cero, haciendo borrón y cuenta nueva, está claro que no ha funcionado. Ahora, decir que hay que evolucionar sin haber cerrado las heridas…

M.A.: Bueno, se están haciendo cosas, despacio pero se están haciendo. Se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos…

P.N.: Las que hace la izquierda con la negativa continua de la derecha.

M.A.: Deberían aunarse fuerzas para cerrar heridas, los de un color y los del otro. Pero interesa seguir anclados en las mismas heridas. P.N.: Curiosamente los que no hacen el esfuerzo son los que no tienen ningún muerto enterrado en una cuneta.

M.A.: Los tienen. Los tienen.

P.N.: No, en las cunetas no.

M.A.: Los tienen en otro lado.



María Adánez: "El arte tiene que ser apolítico, estar fuera de cualquier ideología, religión o dogma"

Pepón Nieto: "Cualquier manifestación artística es política, de la intención o del bando que sea"

Paulino (Pepón Nieto) y Carmela (María Adánez) no siempre se ponen de acuerdo Jorge Paris

De todos modos, Sanchis Sinisterra decía que ¡Ay Carmela! no era una obra sobre la Guerra Civil, sino sobre el teatro bajo la Guerra Civil.M.A.: Sí, y además me gusta hacerla porque el arte tiene que ser apolítico. Hay un momento en que Paulino le dice a Carmela "¿qué te importa a ti la bandera de la República o los calzoncillos de Alfonso XIII? ¡Nosotros somos actores, hacemos lo que nos piden y Santas Pascuas!" Para mí es un canto de libertad y eso hace grande esta función. El arte tiene que estar fuera de cualquier ideología, religión o dogma. El arte tiene que ser libre, si no no es arte, es otra cosa.

P.N.: Vuelvo a no estar de acuerdo con mi compañera. ¡Mira que en el escenario estamos de acuerdo! (risas). Creo que el arte debe ser político. Que no existe el arte sin la política. Que cualquier manifestación artística es una manifestación política, de la intención o del bando que sea. Además, el fundamento del teatro debe ser denunciar, cambiar al espectador. El teatro tiene que ser transformador y eso es un acto político.

Pepón Nieto: "En una guerra, la vida tiene el valor que le da el que porta la pistola"

¿Cómo se puede actuar con una pistola apuntándote a la cabeza?P.N.: Hablábamos del miedo, de que Paulino es un cobarde, pero no sabemos cómo reaccionaríamos cuando te pueden pegar un tiro en cualquier momento. La vida tiene el valor que le da el que porta la pistola. No tienes qué comer, no tienes con qué abrigarte, no sabes dónde vas a dormir esta noche, ni cuándo fue la última vez que te lavaste, o si encontrarás papel de periódico para abrigarte los riñones. No podemos hacernos una idea de cómo debió ser ese momento. Creo que cuando Sanchis habla de no olvidar, no sólo es no olvidar la represión, sino todo eso. Lo dice Carmela: "es que los vivos, en cuanto tenéis la barriga llena y os ponéis corbata, se os olvida todo". Esas son las cosas que no se pueden olvidar. Eso es una declaración política. Pero retrata una guerra fratricida y terrible, donde hay un miedo atroz porque una palabra puede significar un tiro. O una canción, como en este caso.

Hablando de la dignidad del artista, Verónica Forqué estrenó esta obra y acabó su vida pública participando en MasterChef. ¿Esta profesión no es a veces cruel con los actores que han perdido su sitio?M.A.: Es una profesión difícil. Hay gente que consigue una plaza en un Ministerio y ya la tiene de por vida, pero los actores no. Cuando alguien me dice que quiere ser actor le pregunto, ¿seguro? Es muy bonita pero siempre estás expuesto, en boca de todos, continuamente examinados. España no es un país que acoja a sus artistas. Hay que ser tenaz, creer mucho en uno mismo y ser muy superviviente.

P.N.: Es así. La función de hoy no sirve de nada para mañana, porque hay que hacerla igual de bien. Está muy bien como motor, porque te obliga a no bajar la guardia y a formarte como actor, pero el examen continuo es terrible y más con las redes sociales. Sé que Vero -Verónica Forqué- se sentía querida por la gente y, de repente, empezaron a decirse barbaridades de ella. Deberíamos revisar eso. Completamente de acuerdo con María… en esto (risas). No sé por qué hemos estado en desacuerdo en esta entrevista.

M.A.: Porque a ti te gusta la política y yo estoy desencantada.

P.N.: Pero estoy de acuerdo en que este país es duro con los artistas. En Inglaterra los nombran Lord o Sir. En Francia, el entierro de Belmondo fue como el de un Jefe de Estado, y aquí parece que están haciéndote un favor si te ponen una calle.



María Adánez: "Acabo de ser mamá y sólo quiero vivir mucho tiempo para que mi hijo me tenga a su lado"

Pepón Nieto y María Adánez recibiendo el aplauso del público en el Teatro Bellas Artes Adolfo Ortega

En esta obra se describe un más allá un tanto naïf pero muy poético. ¿Creen en algún tipo de trascendencia, de vida después de la muerte?M.A.: Yo en este momento ni me lo planteo. Estoy muy Tierra, Tierra, Tierra. Acabo de ser mamá y sólo quiero vivir mucho tiempo para que mi hijo me tenga a su lado, pero más allá de todo eso, me gusta mucho cómo Sanchis plantea la muerte. Es de una sencillez que parece contada para mi hijo. Nada intelectual. Aparece una cola de gente y allí está García Lorca. Cuando dice Carmela eso de "somos tantos muertos que nos tienen por aquí esperando", me encanta.

María Adánez y Pepón Nieto en el Teatro Bellas Artes Jorge Paris

María Adánez Almenara, actriz. Madrid (1976) Entre 1993 y 1994 participó en 'Farmacia de guardia'. En 1995 se dio a conocer por público por papel de María en 'Pepa y Pepe'. Entre 2003 y 2006, protagonizó la serie de televisión 'Aquí no hay quien viva' donde dio vida a Lucía Álvarez, una joven de clase alta, aunque un poco hippie y bohemia. Este papel le dio gran popularidad y le hizo ganar el premio Unión de Actores y Actrices a la mejor actriz protagonista de televisión. En teatro debutó en 'Casa de Muñecas' de Ibsen, con seis años de edad. En 2006, de la mano de Miguel Narros, trabajó en el clásico de Oscar Wilde, 'Salomé'. En 'La señorita Julia', volvió a trabajar bajo las órdenes de Narros. Ha obtenido tres nominaciones a los Premios Mayte de teatro de manera consecutiva en 2008 y 2009. En 2012, bajo la dirección de Josep Maria Flotats, estrenó 'La verdad'. En 2019 se puso al frente del elenco de 'Divinas palabras', de Valle-Inclán, en el Teatro María Guerrero de Madrid, bajo la dirección de José Carlos Plaza.



María, su debut en un escenario fue en Casa de muñecas de Ibsen, con Amparo Baró y José María Pou. ¿Qué recuerda de aquella experiencia?M.A.: ¡En este mismo teatro con seis años! Tengo recuerdos de esa función: un día me caí y otro se me quedaron los rulos pegados al pelo, porque estaban calientes, y me tuvieron que poner un lazo gigante. Pues aquí estaba yo con mi padre que me traía a los camerinos.

¿Y en su caso, Pepón?P.N.: Yo rulos no (risas). Vengo del teatro amateur, del teatro de calle, zancos... La primera cosa que hice fue Las mocedades del Cid, con José María Rodero en el Teatro Español. Recuerdo que la que hacía el vestuario era Josette Nahmias, la mujer de José María Íñigo, que era una señora egipcia. Me estaba probando unas túnicas y de repente miró a Mara Recatero, que era la ayudante de dirección, y le dijo "Es que yo no hago vestuarios para gordos".

Pepón Nieto: "Los Premios de la Academia de Artes Escénicas fueron muy bonitos, no como si fuéramos titiriteros en chandal dando penita"

María Adánez en la entrega de los Premios Talía de las Academia de Artes Escénicas Jorge Paris