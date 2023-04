Jorge Javier Vázquez lanza un duro mensaje a Ana Obregón: "Lo que cuenta es terrorífico por todo lo que rodea a ese nacimiento"

La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha sido criticada por cientos de personas, tanto anónimas como celebridades de todo el mundo. En este sentido, el tema llegó la noche pasada al Viernes Deluxe, donde Jorge Javier Vázquez y otros colaboradores no han tenido reparos en manifestar su opinión.

Ana Obregón explicaba esta semana que la bebé se trata de su nieta, puesto que nació a través de un vientre de alquiler pero con material genético que dejó congelado Aless Lequio, fallecido de cáncer en 2020. Así, la actriz aclaraba los rumores y defendía su postura de cumplir el último deseo de su hijo.

Algunos colaboradores de Viernes Deluxe, como Kiko Matamoros o Lydia Lozano, opinaron sobre la polémica, pero fue Jorge Javier quien lanzó las críticas más duras: "Quiero utilizar un eufemismo y cortarme. La entrevista de Ana Obregón es, cuando menos, una película de terror. Lo que cuenta es terrorífico por todo lo que rodea a ese nacimiento. Esto lo coge Amenábar y no le hace falta guionista. Si todo lo que está contando lo trasladas a una película, la calificación es de thriller psicológico".

Y es que al presentador le sorprende que Obregón no entienda el debate y revuelo que ha causado el tema en España. "Me llama mucho la atención cómo Ana 'la patriota', gran amante de su país, habla de su país fuera de España. Dice que vivimos en el siglo XIX. Ella es muy patriota, pero, cuando se va de España, cómo pone a la gente que vivimos en este país", manifestaba Jorge Javier.

"Con esta entrevista Ana Obregón recurre a algo perverso y es eso de que en el mundo están los buenos y los malos. 'La buena soy yo y los que me apoyan y los malos son los demás', ese es su pensamiento. Ella es la que tiene la concepción del mundo en la que prima la bondad y el amor", añade al asegurar que ese discurso ya se lo conoce por "otras personas que cuando se van de España nos ponen verdes".

Con esta valoración concuerdan sus compañeros del programa, a quienes también les ha llamado la atención que la actriz haya insinuado que su país es "medieval" o "tercermundista" por el hecho de criticar su decisión de ser madre a los 68 años a través de un método ilegal en España..

"Esto es una opinión particular, pero mi hijo me dice con 70 años que sea padre y le digo 'Mira, lo siento mucho, pero no voy a cumplir el deseo porque no tengo que hacerme cargo de un deseo que no es mío'. Es que ser padre a los 70…", expresaba Jorge Javier.