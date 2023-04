Puig, sobre la gestación subrogada y la polémica con Ana Obregón: "El debate sobre la esclavitud debería estar superado"

El 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, descarta completamente la posibilidad de abrir un debate en España sobre la gestación subrogada a raíz de la polémica suscitada por el caso de la presentadora Ana Obregón, que ha recurrido a esta vía en Miami para tener una bebé con material genético de su hijo fallecido.

"El debate sobre la esclavitud debería estar superado. El cuerpo de la mujer no puede ser objeto de mercantilización en ningún caso", zanja en una entrevista, preguntado por la posibilidad de estudiar la situación legal de la gestación subrogada por la que abogan algunos representantes del PP.

Sobre si sería posible controlar la entrada en España de hijos adquiridos mediante este método, Puig insiste en que "no puede haber debate sobre si es posible o no la esclavitud o si es posible o no la mercantilización del cuerpo de una mujer".

"Hay una Declaración de Derechos Humanos, hay un avance que tiene que ver con la civilidad que no se puede discutir -recalca el también líder del PSPV- No se puede discutir, a mi parecer, sobre si es lícita esta cuestión; es que no es lítica por definición".