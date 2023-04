Tu horóscopo diario: sábado 8 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 8 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estos días más intensos y culminantes de la Semana Santa van a estar presididos por una magnífica fusión de las energías del Sol y Júpiter, una constelación que se va a producir en Aries y que no solo te traerá mucha suerte, sino que además te ayudará a vivir momentos muy felices, incluso a materializar algún sueño íntimo.

Tauro

Además de las magníficas constelaciones que van a reinar en estos días sobre el cielo habría que añadir también que Venus, el planeta del amor y los placeres, y además regente de Tauro, transita por este mismo signo, así que deja de preocuparte por las pequeñas cosas y disfruta de las cosas buenas que vas a vivir en estos días.

Géminis

Desde el punto de vista astrológico ahora estás en un momento ideal para luchar por tus sueños, y hasta incluso para volverte un poco loco si es preciso, actuar con audacia e ignorar un poco las normas de prudencia. La suerte está de tu lado tanto para los asuntos materiales como los más íntimos y es hora de tomar decisiones.

Cáncer

No importa que muchas veces no lo sientas, pero no debes dudar que en estos momentos el destino está totalmente de tu lado y no tardarás mucho en verlo materializado en forma de logros y realizaciones, o simplemente gozando de una vida más feliz. Pero ahora debes ser fuerte, no permitas que tus temores te impidan avanzar.

Leo

Estos días son verdaderamente ideales para viajar y conocer nuevos lugares y personas, y si de verdad lo has hecho así es la mejor decisión que has podido tomar porque esos viajes te podrían traer muchas más cosas que el simple hecho de pasar unos días agradables o divertirte. Te esperan momentos de una inesperada felicidad.

Virgo

La suerte no siempre se manifiesta en forma de cosas que nos hacen muy felices, a veces también el destino aparte de nuestra vida a personas que no nos convienen. Lo que puedes llegar a pensar que ha sido una tragedia a lo mejor ha sido un gran favor que te ha hecho el destino, que sacará de tu vida a aquellos que no te quieren.

Libra

Relájate un poco, deja que todo fluya, no solo estamos en Semana Santa, sino que además reina sobre nuestros cielos una de las mejores constelaciones. Ahora debes ser feliz y no querer estar siempre en todas parte y atender a todos los detalles para que todos estén felices y evitar cualquier tensión. Tú solo confía en el destino.

Escorpio

Si pones un poco de tu parte y actúas con inteligencia el tuyo puede ser uno de los mejores signos de estos días. Te encuentras en un momento de recoger frutos y hacer realidad muchos sueños, pero no solo materiales sino también en tu vida íntima. El destino va a ser justo contigo y recogerás incluso más frutos de los esperados.

Sagitario

En estos días de Semana Santa los planetas te envían una influencia absolutamente positiva y si las cosas no van en el camino que tú deseas es porque, aunque estés totalmente seguro de lo contrario, estás siguiendo un camino equivocado. Debes soltar las amarras y dejar que la vida te señale el camino que realmente te conviene.

Capricornio

Estos días de Semana Santa vas a tener un momento ideal para gozar de una gran felicidad en tu vida íntima y familiar, pero no solo será porque estamos en fiestas sino también porque el destino te lo va a favorecer. Además, podrás resolver con éxito algunas crisis y desencuentros graves que venían desde mucho tiempo atrás.

Acuario

En esta primera quincena de abril las influencias combinadas del Sol y Júpiter te ayudarán a poder liberarte de las ataduras que te impiden vivir la vida como deseas o hacer realidad muchos de tus sueños quijotescos. Ahora lo importante no será solo que te vayan bien las cosas, sino que tú mismo gobernarás tu propio destino.

Piscis

Gracias a la influencia dominante y altamente positiva de Júpiter, que reinará en el cielo durante esta semana y la próxima, vas a poder vivir algunos momentos de gran paz y felicidad no solamente en la vida íntima, el amor o la familia, sino también, en muchos casos vas a poder percibir una gran protección o ayuda espiritual.