La actriz Laura Benanti sufre un aborto espontáneo en el escenario mientras actuaba en un crucero: "Sabía que estaba pasando"

La actriz ganadora del Tony, Laura Benanti, contó en su cuenta de Instagram el duro suceso por el que sintió, en plena actuación, que estaba sufriendo un aborto espontáneo del bebé que esperaba.

La intérprete, conocida por su trabajo en Broadway y en series como Gossip Girl o Inside Amy Schumer, estaba navegando en el crucero The Broadway Cruise desde Nueva York a las Bermudas, donde actuó frente a unas 2.000 personas.

"El lunes 3 de abril, actué en el escenario para 2000 personas mientras tenía un aborto involuntario. Sabía que estaba pasando. Comenzó lentamente la noche anterior", contaba ella misma en sus redes sociales.

"Si hubiera sido nuestra primera derrota, o incluso nuestra segunda, probablemente no habría sido capaz de continuar. Pero desafortunadamente, no soy una extraña al dolor y al vacío de perder un embarazo. Es un camino que he recorrido antes, de la mano con mi marido", hacía ver la actriz y cantante.

"Pero esta vez caminamos junto a algunos de los más amables y cariñosos humanos con los que jamás tendré el honor de compartir espacio. Gracias a todos en esa audiencia por la gracia que su presencia permitió. Por sacarme de mi dolor durante esa hora santa. Gracias a mi banda por abrazarme, incondicionalmente, en vuestros corazones, y al equipo por trabajar tan duro para hacerme lo más cómoda posible", se expresaba la artista.

La situación, de por sí dura, se complicaba al estar navegando, a pesar de lo cual sus compañeros y personal del crucero se volcaron con ella. "Gracias a los extraordinarios productores y sus equipos que pudieron dar una clase magistral de cómo manejar una emergencia personal con empatía y compasión. Gracias a mi notable suegra y suegro por proteger a ella de la realidad de esta experiencia y darle el mejor momento de su vida mientras 'la espalda de mamá duele'".

Y es que la hija de Laura Benanti estaba junto a ella en el crucero y llegó a subirse con ella al escenario durante la actuación. A la pequeña le dieron una excusa para los dolores de su madre, haciendo ver que eran cosa de la espalda.

"Mi marido y yo tenemos el corazón roto, pero superaremos esto juntos como nosotros, y tantos otros, hemos hecho antes. Comparto todo esto, no para ganar simpatía o atención, sino para recordar a las muchas personas y familias que han sufrido y sufrirán de esta manera que no hay vergüenza en este tipo de pérdida. Que no están solos. Y para recordarme a mí mismo también", terminaba diciendo la actriz.