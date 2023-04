Karol G critica los retoques que han hecho a su imagen en la portada de la revista 'GQ': "No me representa, mi cara no se ve así"

La cantante Karol G es una de las artistas más de moda del momento, con fans por todo el planeta y una proyección inusitada, como demuestra, por ejemplo, su reciente colaboración con su compatriota colombiana Shakira, con quien lanzó TQG.

Esa popularidad provocó que la revista GQ quisiera sacarla en portada, con una buena cantidad de páginas en el interior y una fotografía sobre la que se podía leer: "El poder de la música en español". Sin embargo, precisamente esa fotografía de la primera plana ha sido la que ha disgustado a Karol G.

La cantante ha dicho a sus 61,2 millones de seguidores en Instagram que no está contenta con la imagen que se da de ella. "No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa", decía la artista.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", expresaba sin tapujos.

"Agradezco a la revista la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí", reconocía, pero a pesar de dejar clara su "inconformidad con la cantidad de ediciones que le

hicieron a la foto", al parecer la publicación no reaccionó, según dijo. "No hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios".

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", sentenciaba Karol G.