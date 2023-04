Cómo hacer la declaración de la Renta 2022-2023 por primera vez

Este martes 11 de abril es un día marcado en el calendario de los contribuyentes en España. Arranca la campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico de 2022 y, a partir de este día, aquellas personas que tengan la obligación de presentar la declaración anual del IRPF podrán hacerlo de manera telemática en el portal 'Renta WEB'. El plazo para la presentación por Internet finalizará el próximo 30 de junio. Asimismo, a partir del 5 de mayo se podrá tramitar por teléfono a través del 'Plan le llamamos' de la Agencia Tributaria y desde el 1 de junio se podrá acudir presencialmente para la confección de la declaración.

Pero, ¿quiénes tienen la obligación de presentar la Renta? ¿Cómo se debe realizar este trámite si es la primera vez? A nivel general, tendrán la obligación de declarar aquellas personas que superen los 22.000 euros anuales, siempre que procedan de un único pagador. Asimismo, si se han tenido dos o más pagadores, no tendrán la obligación de hacer la Renta si no se superan los 15.000 euros anuales, siempre y cuando los ingresos a partir del segundo pagador no superen, en suma, los 1.500 euros anuales.

Hacer la declaración por primera vez

Aquellas personas que presenten la Renta ante la Agencia Tributaria por primera vez, deberán seguir un proceso diferente. Como explican los expertos de TaxDown, estas serán las formas de obtener el número de referencia:

Se puede obtener este dato con un certificado electrónico o firma digital obtenida a través del DNI.

Mediante la Cl@ve PIN que es proporcionará en la oficina de impuestos al registrarse.

En el caso de no disponer de ninguna de estas certificaciones, se deberán seguir los siguientes pasos:

Elegir la opción 'Servicio de procesamiento de declaración / borrador (Renta WEB)' en el sitio web de ingresos.

Al abrirse la ventana desplegable, hay que seleccionar la opción 'Con número de referencia'.

Después, hay que ingresar el número de identificación (DNI) y seleccionar el botón 'No tengo ninguna referencia'.

Aparecerá otro menú desplegable en el que se deberá añadir de nuevo la identificación y marcar la casilla 'No declarante'.

El siguiente paso será añadir los últimos 5 dígitos de la cuenta bancaria y copiar el número de referencia asignado automáticamente.

Una vez que tenga el número, hay que acceder a la tramitación a través de la opción 'Borrador/Declaración'.

Cómo tramitar el borrador, paso a paso

La Agencia Tributaria ha elaborado un vídeo explicativo para todos aquellos contribuyentes que tengan dudas sobre cómo se realiza el proceso para la tramitación del borrador o de la declaración desde la propia página web de la Administración.