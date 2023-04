El actor Kal Penn, conocido por sus papeles en El doctor House, Sucesor designado o Dos colgaos muy fumaos (Harold and Kumar Go To White Castle), ha contado una incómoda anécdota que vivió poco después de revelar a su exmanager que era gay.

Penn era el invitado en el podcast Let's Talk Off Camera, de Kelly Ripa, donde contó que hace años sólo sus padres y su hermano sabían que era gay.

"Pero luego llamé a mi agente y le dije: 'Oye, no sé si esto alguna vez afectará algo al trabajo, pero tengo curiosidad: ¿cómo los actores conocen gente agradable para salir? ¿Cómo sabes que alguien con quien estás hablando quiere salir contigo? ¿Cuáles son las reglas básicas aquí? ¿Hay alguna diferencia?", contaba el actor.

Según cuenta Kal Penn, su mánager le dijo que él no era gay, que no sabía responderle, pero que un compañero de trabajo que era productor que sí lo era, por lo que le sugirió que quedara con él a comer, para que le contara cómo funcionaban las relaciones en Hollywood.

Penn aseguró en el podcast que la "vibra" del hombre era un poco "rara", por lo que intentó aclarar que preguntaba cómo conocer a un "buen chico" en Los Ángeles.

"Él me dijo 'te enviaré por correo electrónico una lista de algunos chicos y sus fotos'". Ahí el actor respondió encantado: "¡Vaya, eso es genial! Jugando ya al casamentero, ¿eh?, le respondió.

Lo malo llegó con la réplica del supuesto productor: "Sí, y, ya sabes, no son muy caros y nunca van a decir nada". Ahí el actor se dio cuenta de que lo que en realidad estaban ofreciéndole eran los servicios de trabajadores sexuales.

Así que el actor quiso aclarar las cosas y le dijo al hombre: "No es eso lo que busco, mi pregunta es ¿cómo puedo conocer a un buen chico y tener un par de citas?". Ahí recibió una rotunda respuesta: "De eso no sé nada".

Tiempo después el actor consiguió encontrar el amor con su actual pareja, Josh, al que conoció cuando ambos trabajaban en el gabinete de Barack Obama. Ahora llevan 12 años juntos y se comprometieron en 2021.