Mónica García carga contra Podemos y dice que "intentó no respetar" la "autonomía" de Más Madrid a diferencia de Yolanda Díaz

La izquierda a la izquierda del PSOE sigue lanzándose reproches. Este viernes fue el turno de la líder y candidata de Más Madrid a la presidencia de esa comunidad, Mónica García, que en una entrevista en el diario El Mundo aseguró que Podemos "intentó no respetar" la independencia de su partido en las pasadas elecciones autonómicas de 2021, cuando el entonces líder morado, Pablo Iglesias, pidió una candidatura conjunta a García que ésta rechazó. La líder de Más Madrid contrapuso esta actitud a la de máxima dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, de la que dijo que sí "respeta la autonomía" de Más Madrid.

Las palabras de García se producen en plena semana de críticas cruzadas entre los principales actores que Díaz aspira a congregar en torno a Sumar, unas críticas en las que ha participado la propia vicepresidenta, que ha abierto la puerta por primera vez a presentarse a las elecciones generales sin un acuerdo con Podemos. En su entrevista de este viernes, la líder de Más Madrid asegura que no quiere entrar en "ninguna confrontación" con el partido morado. Pero también señala que "en su momento" Iglesias "intentó no respetar" la autonomía de Más Madrid.

"Necesitamos que cada uno coja un remo para llevar el barco a buen puerto y no darnos con el remo unos a otros ni remar cada uno con el remo del otro", señala igualmente García, que asegura que esa es "la receta de Más Madrid, compartida en Sumar". Y no es el único elogio a la plataforma de la vicepresidenta, de la que asegura que puso en marcha "políticas progresistas valientes" como "los ERTE". "Queremos que las políticas progresistas lleguen hasta el límite de que la gente comprenda que no hay que conformarse con lo malo conocido, como pasa en Madrid", apunta García.

Por otro lado, la candidata de Más Madrid asegura en la entrevista que sus expectativas para presidir la Comunidad de Madrid tras las elecciones de mayo son "buenas", e insiste en que su formación "en disposición de disputarle el Gobierno" a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. "Estamos en claro crecimiento, somos la alternativa más real a la señora Ayuso y al PP en Madrid", asegura García, que insiste en la necesidad de "hablar de Madrid y hacer política que la gente entienda, ir a los barrios, que es un trabajo que llevamos haciendo unos años".

De ahí que la líder de Más Madrid considere que Sumar viene a complementar un trabajo que, en esa comunidad, está "ya hecho". A su juicio, ese es el mejor aval de su partido, porque, asegura García, lo que moviliza el voto es "que se hable de los problemas de la gente, de los mayores en residencias comiendo bazofia, de los jóvenes sin acceso a la vivienda, de los problemas reales".