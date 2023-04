Por qué no podemos dejar de ver los clásicos de cine de Semana Santa

'Ben-hur', 'Los diez mandamientos', 'Quo Vadis', 'Espartaco'... hubo un tiempo que sólo se podía programar cine de cristianos y romanos en Semana Santa.

Películas con torsos aceitosos, carreras de cuadrigas y muchas metáforas bíblicas. La mezcla de la épica de la religión y la belleza de las estrellas de Hollywood creó un espectáculo todopoderoso que, además, era competitivo para paliar el efecto en las salas de cine de un aparato llamado televisión que se empezaba a instalar en las casas a mediados del siglo XX.

De hecho, la propia televisión terminó tirando de estas históricas películas, que reponía una y otra vez, en días de torrijas y procesiones. Si no se emitían, quizá la Semana Santa se pareciera menos a la Semana Santa.

Programar 'Ben-Hur' se convirtió en una forma de rutina para romper con la rutina. Porque el hábito hace a la televisión, además de al monje. La costumbre fideliza a los espectadores y rever a Charlton Heston en estas fechas también es como trasladarse a épocas pasadas que te regresan a momentos idealizados de una infancia que nunca volverá.

Ahora la tele no paraliza la programación como antaño. Los magacines ya no dejan de emitir durante el periodo completo de vacaciones escolares. Las plataformas son los lugares en los que los espectadores de hoy desconectan del trajín de la actualidad poniéndose series, cine y documentales que van a otro compás del caudal noticioso en directo.

Pero, todavía, este particular género de la superproducción de cine clásico que compaginó religión, ostentación y erotismo se cuela como reclamo de la televisión tradicional. Ayer, sin ir más lejos, volvió 'Ben-Hur' a La 1. Una vez más. No hace falta ni ver sus tres horas y pico con atención, su banda sonora ya llena la casa de Semana Santa mientras echas la siesta. Somos gentes de costumbres, incluso más que de tradiciones. Aunque confundamos costumbre y tradición todo el rato. Pero no, no significan exactamente lo mismo. En el matiz siempre está la esencia.