Óscar piropea a Elsa Anka en 'First Dates': "Si mi cita es como tú, seguro que me gusta"

"Si quieres triunfar en el amor, no le pongas cadenas a tu corazón porque el amor es libre, no puede estar encadenado", afirmó Carlos Sobera este jueves en First Dates antes de la cita de Óscar y Vicky.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue el albaceteño, que le contó a Elsa Anka que "estoy en un momento de mi vida muy relajado y que atrás quedó mi etapa loca de 'quemar barcos'".

"Quiero encontrar a alguien que me quiera para todo, pero que no me necesite para nada", señaló el comensal. La presentadora le preguntó si tenía alguna preferencia en el físico de su cita.

"Tengo claro que tiene que ser una mujer que me atraiga al verla y si ella es como tú, seguro que me gusta", le dijo a Anka, provocando la risa de la madre de Lidia Torrent y el comentario de Matías Roure: "¡Qué buen gusto!".

Elsa Anka, en 'First Dates'. MEDIASET

A continuación llegó la argentina, que destacó en su presentación que "muchas veces he pensado que, con lo guapa y lista que soy, por qué no tengo pareja".

"Quiero conocer a un hombre, pero es que todos solo quieren sexo, que está bien, pero como deseo algo más, pues no funciona", admitió la auxiliar de enfermería.

Ambos fueron a la mesa para comenzar a cenar y a conocerse. Según avanzaba la velada, se dieron cuenta de que coincidían en muchas cosas y que empezaban a atraerse.

Vicky y Óscar, en 'First Dates'. MEDIASET

Charlaron sobre los hijos de Óscar, la perra de Vicky, que los dos habían ido a terapia o que a la argentina le apetecía conocer Albacete: "Te puedo enseñar unas rutas de senderismo muy chulas que hay por la zona", se ofreció el comensal.

Al final, el albaceteño sí que quiso tener una segunda cita con Vicky porque "además de ser una mujer guapísima y muy elegante, quiero conocerla un poco más". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me parece muy buena persona".