Rodrigo presume de sus posesiones en 'First Dates': "Tengo dos casas en Uruguay, una en Argentina y un zoológico en Indonesia"

"Tengo dos casas en Uruguay, una en Argentina, un zoológico en Indonesia, una casa en España y ahora me voy para Estados Unidos". Así se presentó Rodrigo en First Dates este jueves.

El argentino le comentó a Carlos Sobera que le estaba costando encontrar el amor: "Por mi negocio en el parque de animales tengo que viajar mucho e intento invertir su dinero en negocios que no necesiten de mi presencia. Por eso me gustaría encontrar a alguien que, por amor, me siguiera el ritmo".

Rodrigo y Andrea en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Andrea: "Como siempre estoy alegre, la gente se piensa que soy infantil, pero soy una chica muy responsable a la que le encanta su profesión de profesora".

Al ver a Rodrigo en la barra del restaurante de Cuatro, la murciana exclamó: "¡Qué guapo!". El argentino le preguntó que si le gustaba viajar, y ella respondió afirmativamente: "Para conocer parques de atracciones".

Durante la cena, la joven no dejaba de mirarle a los ojos a Rodrigo, y confesó que "son azules como el mar, te pierdes en ellos...". También hablaron de sus familias y el argentino la sorprendió cuando le contó que "la tengo repartida por todo el mundo y vivo solo desde los 13 años".

Rodrigo y Andrea en 'First Dates'. MEDIASET

Sobre relaciones, él dejó claro que tenía más experiencia que ella, ya que había tenido varias y la murciana, solo una de apenas unos meses: "Lo único que quería era sexo y no se centró en conocerme".

Rodrigo comenzó a ver que no estaban en sintonía cuando le preguntó a Andrea cuál había sido su mayor locura: "Viajar a Madrid o a Salamanca porque apenas he salido de Murcia, pero mi sueño es ir a Roma o conocer Andalucía", le contestó la joven.

En ese aspecto ya chocó con el argentino y sus viajes, pero cuando hablaron sobre sus canciones favoritas y la profesora le contestó que "cualquiera de Disney", Rodrigo lo tuvo claro...

Al final, la comensal sí que quiso tener una segunda cita con el argentino porque "es una persona que me podría llenar mucho emocionalmente". En cambio, Rodrigo prefirió no volver a quedar: "No quiero lastimarla con mi forma de vida".