Jorge Javier, a Ginés: "Jamás pensé que ibas a ser el Miguel Ángel Silvestre de 'Supervivientes', pero me encanta"

Yaiza, la nueva concursante de Supervivientes que sustituye a Gema Aldón, ya ha tenido su primer enfrentamiento en Honduras. Su oponente fue Raquel Mosquera, quien lleva protagonizando discusiones desde la primera semana.

La pelea surgió a raíz de que Mosquera mandase a sus compañeros a buscar leña para el fuego, provocando que Yaiza le imitase mientras que estaba tumbada sin hacer nada y mandando sobre los demás.

"¡Tu energía negativa me sobra!", le gritó Yaiza durante el conflicto. Mosquera nombró a Ginés Corregüela, lo que hizo que se avivase más aún la llama.

En la palapa siguieron discutiendo. "En las imágenes se ve que le dije que no se pusiera así conmigo porque Ginés iba a oír los chillidos y le iba a sentar mal", se justificó Raquel. El concursante aludido actuó como si con él no fuera la cosa.

"Lo que no puede ser es que venga una persona al concurso después de un mes a decirme que no valgo para nada. No puede desestabilizar a así a una persona", dijo Mosquera sobre su oponente.

Madre mía vaya broncón le está echando Yaiza a Mosquera. Como se nota que está bien comida eh, que ha cogido carrerilla. Y esa manera de enfrentarse a Raquel cara con cara de forma tan agresiva me parece deplorable. #SVGala6 — Cris♡ (@Cristinella_) April 6, 2023

Finalmente, Jorge Javier le dedicó unas palabras al rey de los bocadillos: "Jamás pensé que ibas a ser el Miguel Ángel Silvestre de la edición, pero me encanta".