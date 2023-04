Qué día puedo empezar a hacer la declaración de la Renta 2022-2023

A partir del martes 11 de abril de 2023, los contribuyentes que tengan la obligación de presentar la declaración de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio económico de 2022, así como aquellos que deseen hacerlo de manera voluntaria, podrán confeccionar el borrador para su presentación de manera telemática a través de la sede de la Agencia Tributaria. La Administración habilitará el portal 'Renta WEB' para la tramitación por Internet desde las 00.00 horas de ese mismo martes y hasta el 30 de junio de 2023, fecha en la que acaba el plazo para la presentación telemática de las declaraciones, informa la Agencia Tributaria en su web oficial.

Por otro lado, desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2023, la Agencia Tributaria podrá ayudar a los contribuyentes a confeccionar su declaración por teléfono, siempre mediante cita previa, disponible desde el 3 de mayo. Asimismo, del 1 al 30 de junio de 2023, las personas interesadas podrán acudir presencialmente a las oficinas de la Administración para la tramitación, solicitando cita previa desde el 25 de mayo.

¿Cómo saber si te saldrá a pagar?

Como recoge la Agencia Tributaria, para ser atendido, tanto por teléfono como presencialmente, hay que solicitar cita por Internet o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 535 73 26, 901 12 12 24 o 91 553 00 71, 901 22 33 44.

Por el momento, habrá que esperar al próximo martes para saber de manera oficial el resultado de nuestra declaración. No obstante, la Agencia Tributaria dispone de un simulador de 'Renta WEB' que permite simular la declaración, pero "no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales".

Se puede acceder al simulador a través de este enlace y, para comenzar, deberás elegir la opción 'Nueva declaración' o 'Cargar', si tienes una declaración guardada. Después de introducir todos tus datos identificativos, deberás dirigirte al resumen de la declaración y a la pestaña 'Apartados' para introducir las posibles deducciones, las retenciones, rendimientos y el resto de conceptos.