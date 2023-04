Kiko Rivera, sobre su papel en 'Torrente 4': "No me ha vuelto a llamar, así que no lo hice demasiado bien"

En el programa de La 1 Días de tele, con Julia Otero, el tema del programa era la amistad y uno de los invitados, el actor y director de cine Santiago Segura. Para sorprenderle, el programa hizo una videollamada con el que fue uno de sus actores, Kiko Rivera, que participó en Torrente 4.

Por aquel entonces, 2011, Kiko era más joven y también estaba más descentrado en lo laboral. "Cuando Santiago me llamó fue como cumplir un sueño. Disfruté muchísimo porque me pilló joven, aunque en una época complicada de mi vida", decía el DJ.

"Llegaba tarde a los rodajes y me costó muchísimo, pero yo creo que al final lo hice lo mejor que pude, aunque no me ha vuelto a llamar, así que no lo hice demasiado bien", decía medio en broma, medio en serio Rivera.

Pero Santiago Segura le corregía: "Tienes que reconocer que sí que te he llamado alguna que otra vez, pero no pudiste por problemas". Algo de lo que Kiko Rivera no se acordaba muy bien. "Pero no fue para una película, ¿no?", preguntaba.

"Era para que hicieras un papel de disc-jockey que al final hizo Cañita Brava. Dos días antes me dijiste: 'no puedo ir por problemas familiares'", revelaba el director de cine.

Kiko Rivera quiso entonces excusarse de nuevo, asegurando que "no era una mala excusa, era la verdad en ese momento", y aseguraba que "estaría encantado de volver a hacer cosas" con el director.