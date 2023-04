Hace solo unos meses el presentador y publicista Risto Mejide tuvo un fuerte encontronazo con la actriz Ana Obregón. Durante su retransmisión de las Campanadas, que él presentó para Mediaset y que acabaron muy por detrás de la de La 1 (donde estaba Obregón) y Antena 3 (donde estaba Cristina Pedroche), hizo unas declaraciones polémicas.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia", decía a Mariló Montero, su compañera de retransmisión. Eran claras alusiones a Cristina Pedroche, que está esperando un hijo y a Ana Obregón, que había perdido al suyo a causa de un cáncer.

Ana Obregón contestó por redes sociales: "En esta vida no todo vale, Risto. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia... duelen. Duelen mucho".

Risto Mejide alegaba poco después como disculpa que no se refería a las dos mujeres, sino a la industria del espectáculo. "Me sorprende que veas que esto no iba contigo. Mi comentario de que la muerte de un ser querido o que un embarazo da audiencia, insisto, no iba contigo. Iba con los que nos ponen ahí. Con los mismos directivos que en 2020, 5 meses después de de que falleciera tu hijo deciden que tú des esas Campanadas". "Eso no es tele, es morbo y me sorprende que tenga que decirlo yo", añadía.

Ahora, después de las exclusivas en la revista ¡Hola! sobre el hecho de que Ana Obregón haya recurrido a la gestación subrogada para convertirse en madre y abuela a la vez de una pequeña, Risto Mejide ha vuelto a hablar, poniendo el foco en el dinero que han generado esas exclusivas.

Junto a titulares que afirmaban que Ana Obregón ha cobrado un millón de euros por una serie de entrevistas a la revista del corazón, Risto Mejide aseguraba: "Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón". "Efectivamente, Ana Obregón, no todo vale".

"Que nadie se engañe. Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque le sale a cuenta, y por eso ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles -anímica y psicológicamente- a golpe de exclusiva", opinaba el presentador.

"Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo incluso en este caso que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá estos cheques no le pasen factura".