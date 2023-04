Adriana Torrebejano recordó en Días de tele su primer beso, el cual fue en la serie La abuela de verano, emitida en 2003 en TVE: "Fue un momento complicado porque debía ser un beso apasionado y yo no sabía".

Julia Otero proyectó imágenes sobre una de las escenas de beso de aquella joven Adriana. "Los labios entreabiertos, eh, eso no parece un primer beso", señaló la presentadora. "Es que ese no fue el primero, pero fue de los primeros", recordó la actriz.

"Me han dicho que tienes unas condiciones para las escenas donde hay un beso", le dijo Otero a la invitada. "No me gusta que coman plátano antes de la escena, ni que fumen", confesó Torrebejano.

Además, reconoció que dichas condiciones se trasladan también a la "vida real": "A mi novio cuando come plátano le digo que él verá lo que hace". Carolina Iglesias le preguntó si también ocurría con la cebolla y el ajo, aunque la actriz dijo que eso le "da igual".

Adriana recordó otros personajes que hizo donde interpretaba a mujeres lesbianas: "El mundo bollo me persigue". Recientemente ha interpretado a Chelo García-Cortés en Cristo y Rey, al igual que a Isabel en Tierra de lobos, quien era pareja de Cristina (Silvia Alonso).