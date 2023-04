Quién es Karen McDougal, la segunda mujer a la que Donald Trump habría pagado para obtener su silencio

Donald Trump protagonizó una imagen histórica este martes, cuando se sentó en el banquillo y se declaró "no culpable" de los 34 cargos que se le imputan por el caso Stormy Daniels, que investiga el pago a la actriz porno para comprar su silencio. No obstante, el caso penal contra el expresidente de EE UU, el primero imputado en toda la historia del país, no solo se basa en la supuesta aventura con Daniels. El fiscal mencionó a otra mujer, Karen McDougal, quien podría ampliar ahora la causa penal por la que se le investiga.

Karen McDougal, exmodelo de Playboy, aseguró haber mantenido una relación extramatrimonial con Donald Trump entre 2006 y 2007. Al igual que en el caso Stormy Daniels, la Fiscalía investiga ahora los entresijos de esta relación oculta y los posibles sobornos que la rodeen, pero ¿quién es Karen McDougal?

Karen McDougal, modelo y actriz

McDougal, una mujer de 52 años nacida en Indiana (EE UU), apuntaba maneras desde pequeña y empezó en el mundo del modelaje desde bien temprano. Apasionada del baile y la animación, McDougal, apodada en su infancia "Barbie", en 1998 se integró en la famosa organización Playboy, tras ser galardonada con el título de Modelo del Año.

Además de formar parte de esta famosa firma y obtener numerosos reconocimientos, McDougal siguió con sus andaduras en el modelaje participando en revistas como Men's Fitness (siendo la primera mujer en salir en portada) o en la interpretación con apariciones en películas de la talla de Los ángeles de Charlie (2000) o The Arena (2001).

La famosa modelo de los años 90 sería más conocida aún en 2006, pero por una causa totalmente distinta, cuando The New Yorker informó sobre la posible existencia de una relación entre el político y la modelo, tras conocerla en la Mansión Playboy de Los Ángeles (California).

Según BBC, McDougal afirmó que había tenido una relación con Trump durante 10 meses y que se solían ver "un mínimo de cinco veces al mes". Al parecer, en 2016 (justo antes de la campaña electoral) la modelo firmaría un acuerdo con el periódico The National Enquirer por 150.000 dólares en el que contaría en exclusiva su relación con Donald Trump. Sin embargo, este artículo nunca fue publicado, incógnita que se extiende hasta hoy en día, en la que presuntamente podrían haber sucedido sobornos de por medio.