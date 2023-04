Kiko Matamoros asegura en 'Sálvame' que hay otro embarazo en curso para Ana Obregón, esta vez en Argentina: "Viene de camino"

Ana Obregón podría tener otro bebé en camino. Así lo ha asegurado Kiko Matamoros este miércoles en Sálvame. Tras la segunda portada de ¡Hola! en la que la bióloga presentaba a su nieta, pues es hija biológica de Aless Lequio, el colaborador ha compartido en el programa de Telecinco que la actriz podría estar buscando otro hijo por gestación subrogada.

Y todo recaería en satisfacer la voluntad de su hijo fallecido. "Es un objetivo que no ha cumplido del todo, porque el deseo de Aless era tener cinco hijos. Y no descarta llegar a los cinco hijos", ha comentado el colaborador en pleno debate sobre la reciente maternidad de la bióloga.

Tras esta declaración, sus compañeros le han pedido explicaciones. "El rumor que está en las redacciones es que viene otro de camino", ha añadido Matamoros. Además, el colaborador ha dado más detalles: "No es en Estados Unidos".

"La misma persona que filtró hace cuatro meses este embarazo es la misma persona que ha filtrado este, en Argentina", ha añadido Kiko Matamoros. Tal ha sido el impacto de sus declaraciones que han generado un debate entre los compañeros.

No obstante, María Patiño ha llamado en directo a la tertulia de Telecinco para desmentir dichas declaraciones, pues ha hablado con la bióloga: "Lo que me ha dicho Ana Obregón es: 'No hay otro bebé, pero tengo ganas'".