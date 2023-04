Terelu Campos, sobre Ana Obregón: "Ser madre a los 60 o a los 70 es un poco antinatura"

Al debate sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón, de 68 años, se ha unido que se ha confirmado que es, en realidad, su nieta, pues es hija de Aless Lequio y la actriz ha cumplido, de este modo, su "última voluntad".

Todo este revuelo mediático está rodeado por distintos temas, desde el método utilizado hasta su edad, pasando por la realización de esta práctica en términos tanto legales como éticos. Pero, mientras tanto, muchas son las informaciones que se están publicando, como la opinión de Alessandro Lequio, que sería también abuelo biológico de la pequeña Ana Sandra, o la mujer gestante.

Entre tanto, son varios los rostros que se han pronunciado al respecto, tanto a favor como en contra. Y Terelu Campos ha querido dar su opinión, este miércoles en la revista Lecturas, pero, eso sí, antes de que se supiera que en realidad es la nieta de la bióloga.

"No lo voy a negar, tengo sentimientos por Ana Obregón. No es mi amiga del alma, pero sí considero que tengo cierta amistad con ella. Relación que me lleva al inmenso cariño que siento", explica su artículo. "Hay una realidad que yo no voy a obviar: ser madre a los 60 o a los 70 es un poco antinatura".

La hija de María Teresa Campos reflexiona sobre las voluntades de Aless Lequio, que le pidió que se publicara su libro, que se llevara adelante su fundación contra el cáncer y, por último, le dijo que "quería dejar descendencia en esta vida, aunque ya no estuviera".

"Es algo que, francamente, no entiendo por qué se lo pidió su hijo", reflexiona la presentadora de Sálvame. Juzgar le "resulta extremadamente complicado", aun así, sí opina que "un niño que nace necesita un padre y una madre".

"Cuando uno de los dos tiene edad considerable, como es el caso de Ana Obregón, es preocupante, porque se requiere una gran responsabilidad", continúa escribiendo. "Cuando esa niña tenga 20 años, su madre tendrá 90. Escuchar eso me encoge un poco el estómago, porque me preocupa".

Después, habla de Alessandro Lequio, al cual ve una expresión opuesta a la felicidad de Ana Obregón: "Me ha conmovido. No le había vuelto a ver ese rictus de tristeza desde la muerte de su hijo".

"Me preocupa que Ana pueda proyectar en esa bebé el miedo a que a ella le pase algo y que eso no deje tener a esa niña una vida normal", añade la televisiva.