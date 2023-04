El motivo por el cual Scarlett Johansson no tiene redes sociales: "Soy muy frágil"

A pesar de ser una de las actrices más queridas, Scarlett Johansson no tiene redes sociales. La intérprete de la Viuda Negra de Marvel durante más de diez años ha explicado el motivo por el cual se alejó de las plataformas.

Y es que, por más que goce del cariño de sus seguidores, lo cierto es que no pudo librarse del odio y los comentarios hirientes hacia su persona. A tal punto llegaron las críticas que la actriz se vio obligada a alejarse del mundo mediático.

Como ha contado en el pódcast The Skinny Confidential Him & Her, la actriz es reacia a volver de nuevo a compartir su día a día con el mundo: "Sinceramente, soy una persona demasiado frágil para tener redes sociales".

Y es que, como así ha confesado: "Mi ego es demasiado frágil, no puedo lidiar con eso. Mi cerebro es demasiado frágil, soy como una flor delicada. Tengo bastante ansiedad".

Para ella, las redes sociales solo consiguen hacer que se sienta atrapada y pierda el tiempo comparándose con los demás. Aunque, no por ello está completamente alejada de estas.

Y es que Johansson suele utilizar la cuenta de la marca de productos para la piel que comparte junto a Kate Foster, The Outset : "A pesar de divertirme, siento que mi tiempo se consume por completo".