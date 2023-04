AuronPlay habla sobre su posible renovación con Twitch: "Podría no firmar con nadie y ser libre"

Tras los rumores de retirada, AuronPlay tiene claro que quiere seguir su faceta como streamer, al menos, durante 2023. Sin embargo, debe tomar otra decisión importante antes de continuar: firmar un nuevo contrato con Twitch.

Se acerca el momento de la renovación con la empresa de Twitch y Auron ha reconocido en sus últimos directos que se está tomando un tiempo para tomar la decisión correcta, ya que "hay muchas alternativas".

"Por el momento Twitch quiere y yo también", ha asegurado, "pero tenemos que ver si llegamos a un acuerdo". El catalán es uno de los pocos creadores que tiene un tipo de contrato especial por su enorme éxito.

Colocado siempre en el top 10 a nivel español y mundial de Twitch, es normal que la empresa no quiera perderse. No obstante, Auron ha dejado caer que podría continuar haciendo directo "sin contrato".

"No firmo con nadie, tendría un contrato normal en Twitch y sería libre, en el sentido de que si mañana me apetece abrir en YouTube, lo podría hacer. Ya veremos, no tengo prisa la verdad", ha declarado.

Una nueva mención a YouTube que muchos han considerado muy sospechosa, ya que no es la primera vez en los últimos días que alaba el trabajo de la red social de Google.

En la actualidad, tiene un canal inactivo con 30 millones de seguidores que podría funcionar perfectamente si decidiera comenzar a retransmitir desde ahí. No obstante, se ha quejado de que, aunque los directos "funcionan mejor", "el chat es horroroso".