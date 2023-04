En las últimas horas, los medios de comunicación alertaban de la noticia de la desaparición de José María Bisbal, hermano de David Bisbal, a quien se le perdió la pista en la tarde del pasado martes 4 de abril, en Roquetas de Mar (Almería). Este miércoles, Nacho Abad ha informado, en En boca de todos de la aparición del hombre de 54 años en la misma localidad almeriense.

Tal como ha comentado el periodista en el matinal de Cuatro, José María ha aparecido con vida en Roquetas de Mar después de que la familia denunciase la desaparición el pasado martes: "Es Lupe, la propia mujer con la que se había casado el 7 de enero, quien cuando no tiene ninguna noticia de él a la hora de comer ni a media tarde le llama por teléfono, pero no lo llevaba con él y denuncia la desaparición".

"Al no tener noticias suyas y no poder entrar en la casa, es cuando se acerca al cuartel de Roquetas de Mar a presentar la denuncia por desaparición", ha agregado Nacho Abad.

Por su parte, Carlos Segarra ha recalcado que la pareja había discutido antes de que José María desapareciera: "Parece ser que esa causa-efecto de la discusión con su mujer puede ser el detonante de la desaparición". Ante esto, Nacho Abad se ha apresurado a informar de que el hermano del cantante había sido encontrado con vida y en buenas condiciones.

"Se ha solicitado una ambulancia inmediatamente", ha señalado el periodista que, sin embargo, ha reconocido no tener mucha más información mas que el hombre se encuentra "con vida": "No conozco las circunstancias en las que está con vida. Sí os puedo decir, entre otras cosas, que ayer mismo él publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a su mujer, Lupe".

"Me has decepcionado, Lupe. Cuando tú venías llorando desesperada y llorando del trabajo... Yo te escuchaba y comprendía. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino. Pues cada uno su camino", apuntaba José María en sus redes sociales.

De la misma manera, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Rosa Maldonado, periodista y conocida de José María, quien ha comentado que este se encuentra "en buen estado de salud": "José María es conocido mío desde hace más de once años. Es una excelente persona, tiene un gran corazón y es muy humilde. No sé el motivo por el que ha desaparecido. Yo misma, antes de saber que ya había aparecido, le mandé un mensaje diciéndole que esperaba que solo estuviera desconectado".